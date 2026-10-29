Microsoft emite deuda por primera vez en casi 10 años: el responsable, la Inteligencia Artificial

La empresa vuelve al mercado estadounidense de deuda por primera vez desde 2017. La operación contempla bonos, diez tramos y vencimientos de hasta 40 años.

Microsoft busca recaudar al menos US$25.000 millones mediante una emisión de bonos en Estados Unidos, en una operación que representa la vuelta al mercado de deuda de alta calificación en ese país desde 2017.

La iniciativa llega mientras la empresa acelera las inversiones en infraestructura para Inteligencia Artificial , centros de datos y servicios en la nube, un negocio que exige inversiones cada vez más grandes.

La tecnológica estructuró la colocación en hasta diez tramos, con vencimientos que van de los dos a los 40 años . El monto definitivo todavía no está cerrado y va a depender, entre otros factores, de la demanda de los inversores. La operación es administrada por JPMorgan Chase, UBS y Wells Fargo.

La última emisión de deuda de alta calificación de Microsoft en el mercado estadounidense tuvo lugar en 2017 , cuando consiguió US$17.000 millones. En aquella oportunidad, parte de los fondos estaba vinculada con la financiación de la compra de LinkedIn en 2016, por US$26.200 millones.

Desde entonces, la empresa había recurrido en menor medida a este mecanismo en Estados Unidos, apoyada en su capacidad para generar efectivo y en sus ingresos provenientes de software, servicios empresariales y computación en la nube.

La nueva colocación contempla ocho series de bonos a tasa fija y dos a tasa variable. Los títulos van a tener distintos plazos de vencimiento, desde dos años hasta cuatro décadas.

La compañía cuenta con calificaciones crediticias AAA de Moody's y S&P Global, el nivel más alto de sus respectivas escalas. Esa evaluación puede facilitar el acceso al financiamiento y permitir condiciones más favorables que las disponibles para empresas con mayor riesgo de incumplimiento.

El gasto en Inteligencia Artificial y centros de datos

La expansión de la infraestructura para Inteligencia Artificial exige inversiones en edificios, servidores, chips, redes y energía. Estos recursos son fundamentales para entrenar y ejecutar modelos, además de responder a la demanda de empresas que utilizan servicios de computación en la nube.

En su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la empresa advirtió que sus inversiones en modelos de Inteligencia Artificial, centros de datos y servicios asociados requieren un volumen creciente de capital y acceso continuo al financiamiento.

La directora financiera, Amy Hood, ya había señalado durante la presentación de resultados que "Microsoft recurriría a fuentes adicionales de capital cuando las condiciones del mercado fueran convenientes". La emisión se conoce un día después de que la empresa difundiera sus resultados trimestrales, en un contexto de expansión de servicios y mayores inversiones en infraestructura.

Las grandes tecnológicas también recurren al endeudamiento

Microsoft se suma a otros grandes nombres del sector que se apoyaron en el mercado de deuda para sostener sus planes de inversión. En agosto, Alphabet, la matriz de Google, colocó bonos por US$25.000 millones en una operación dividida en diez tramos, con vencimientos de entre dos y 40 años.

La emisión también se produjo en medio de una expansión de sus centros de datos y de la infraestructura necesaria para desarrollar servicios de Inteligencia Artificial. El movimiento muestra que incluso las empresas tecnológicas con ingresos inmensos y una posición financiera sólida buscan diversificar sus fuentes de recursos para afrontar proyectos de largo plazo.

En el caso de Microsoft, el monto final de la colocación todavía no está definido. La respuesta de los inversores va a definir cuánto podrá captar la compañía y cuáles serán las tasas aplicables a cada tramo.

El resultado también va a evidenciar el apetito del mercado por financiar a laos gigantes tecnológicos en una etapa en la que la expansión de la Inteligencia Artificial exige inversiones cada vez más altas.