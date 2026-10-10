Quedó atrapado en el medio de la montaña por hacerle caso a una Inteligencia Artificial y lo tuvieron que rescatar: ¿qué pasó?

Un joven de 16 años siguió una ruta generada por Claude en Canadá y terminó varado en una zona de escalada.

El operativo de North Shore Rescue empezó después de las 15.30 y terminó con una extracción aérea cerca de las 18.30.

Un adolescente tuvo que ser rescatado en una zona montañosa de Columbia Británica, Canadá, después de seguir una ruta que había planificado con ayuda de Inteligencia Artificial . El joven había consultado a un chatbot para llegar hasta Crown Mountain , pero las indicaciones lo llevaron hasta un sector de escalada técnica . Quedó atrapado y tuvo que pedir auxilio.

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El operativo llegó gracias a North Shore Rescue , un equipo especializado en búsquedas y rescates en la región de Vancouver. El adolescente estaba solo y permaneció varias horas en la montaña hasta que los rescatistas pudieron localizarlo y sacarlo del lugar mediante un helicóptero.

Paul Markey, responsable de búsqueda del grupo, aseguró que una caída desde el punto donde se estaba podía haber provocado lesiones graves o incluso su muerte.

El joven empezó su recorrido desde Grouse Mountain alrededor de las 8 de la mañana. Desde ahí tenía previsto llegar hasta Crown Mountain y, antes de avanzar, usó un chatbot para organizar el trayecto . Según explicó Markey, la herramienta fue Claude , desarrollada por Anthropic.

Las indicaciones incluían pasar por Crown Pass y seguir por sectores conocidos como Crater Slabs y Crown Couloir . El problema apareció cuando el recorrido se alejó del camino habitual para excursionistas y terminó llevándolo a un terreno mucho más exigente .

El adolescente siguió avanzando hasta llegar a Widowmaker Arete, una zona de escalada ubicada en Crown Mountain. Finalmente quedó abajo de la pared final, en un punto donde no podía seguir ni volver por sus propios medios.

El equipo de rescate describió la situación como "especialmente delicada" por las características del terreno. El joven estaba demasiado cerca de una pared vertical como para que el helicóptero pudiera acercarse directamente y bajar a los rescatistas.

La llamada de emergencia llegó alrededor de las 15.30. Los rescatistas lograron comunicarse con el adolescente por teléfono y encontrar su ubicación.

El rescate: helicóptero y técnicos especializados

Para llegar hasta el adolescente, dos integrantes de North Shore Rescue fueron descendidos desde el helicóptero hasta una posición ubicada por encima de él. Una vez en el lugar, los técnicos instalaron un anclaje y uno de ellos descendió asegurado mediante una cuerda hasta alcanzar al adolescente.

Después, colocaron protección adicional para poder moverlo hacia un punto desde el cual fuera posible la extracción aérea. El operativo terminó cerca de las 18.30.

La situación fue especialmente riesgosa porque el adolescente se encontraba en una zona donde un error podía tener consecuencias graves. Markey explicó que una caída desde ese sector podía provocar lesiones importantes, hasta mortales.

El joven, según el responsable del operativo, estaba muy asustado y temía por su vida. A pesar de la situación, pudo comunicarse con los rescatistas y permanecer en el lugar hasta que llegaron a buscarlo.

Lo peor, no es la primera vez que pasa

El episodio de Crown Mountain llegó pocas semanas después de otro caso en Estados Unidos. Tres excursionistas necesitaron asistencia en el monte Shasta, California, después de confiar en recomendaciones de Gemini, el sistema de Inteligencia Artificial de Google, para preparar su recorrido.

Según las autoridades del condado de Siskiyou, el grupo había previsto una ascensión de unas ocho horas, pero terminó enfrentando una situación que se extendió durante varios días.

El antecedente vuelve a poner el foco sobre el uso incorrecto de los chatbots: utilizarlos para tomar decisiones que dependen de información física y actualizada sobre un lugar.

Una respuesta puede combinar datos de mapas, textos y páginas web, pero eso no garantiza que pueda distinguir correctamente entre un sendero para caminar y una ruta que exige conocimientos técnicos de escalada.