Los insólitos errores en los nombres del plantel argentino en un video de la FIFA para el Mundial

El material en cuestión era para presentar a los futbolistas previo a su encuentro ante Argelia, ordenados por orden numérico, pero los errores causaron furor en redes.

Un video de la FIFA se hizo viral en redes sociales este martes por los nombres mal escritos de los jugadores del plantel de la Selección argentina .

El video en cuestión era para presentar a los futbolistas argentinos previo a su encuentro ante Argelia, ordenados por orden numérico, pero los errores causaron furor en redes.

Los jugadores mostraron una hoja tamaño A4 en el que estaban su primer nombre y el apellido junto al dorsal de su camiseta. A medida que lo mostraban, cada uno iba mencionándolo.

Carteles escritos con "Nicholas" Tagliafico en lugar de Nicolás y Exequiel "Pacacios" , por Palacios, fueron algunos de los que estuvieron mal escritos y que más resonaron, sobre todo porque fueron tachados sobre el mismo papel en lugar de imprimir uno nuevo.

A Leandro Paredes , por su parte, directamente lo nombraron como "Leonardo", mientras que a Nahuel Molina le eliminaron su segundo apellido pero se puede leer en el papel que sostiene en su mano.

Las equivocaciones, aunque menores, quedaron registradas en las imágenes y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde los hinchas compartieron capturas y comentarios sobre los fallos.

Además de los errores tipográficos, el video generó repercusión por una curiosidad relacionada con Giovani Lo Celso. Durante su presentación, el mediocampista explicó que la pronunciación correcta de su apellido es “Lo Chelso”, una aclaración que sorprendió a muchos usuarios.

Lionel Messi hizo historia: se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Mundiales

Lionel Messi volvió a romper una barrera histórica este martes al convertirse en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo. El rosarino alcanzó la marca durante el debut de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026, sumando otro capítulo excepcional a una trayectoria repleta de récords.

Con su presencia en Kansas City, el capitán albiceleste dejó atrás una marca que hasta ahora ningún jugador había conseguido alcanzar. Aunque Cristiano Ronaldo también tiene la posibilidad de disputar su sexto Mundial con Portugal en esta edición, Messi fue el primero en lograrlo al salir a la cancha con la camiseta argentina.

La nueva marca llegó acompañada de otro número impactante: el encuentro frente a Argelia representó además el partido número 200 de Messi con la Selección Argentina.