Calendario de videojuegos 2023: los lanzamientos de febrero

A continuación, encontrarás la selección de los principales lanzamientos de videojuegos de febrero de 2023.

Deliver Us Mars – (PC, PlayStation, Xbox) – 2 de Febrero

Embed

El próximo título del desarrollador de Deliver Us the Moon, KeokeN Interactive, Deliver Us Mars es una aventura de ciencia ficción en la que la humanidad está al borde de la extinción. La historia sigue la misión de un equipo para recuperar naves coloniales robadas por una fuerza misteriosa llamada Outward. Si puede estar a la altura de la historia del primer juego, Deliver Us Mars será un juego obligatorio para cualquier astronauta ansioso.

Disfruta de un audio óptimo para videojuegos con los cómodos y ligeros HyperX Cloud Stinger 2.

Hogwarts Legacy (PC, PlayStation, Xbox, Switch) – 10 de Febrero

Embed

Ambientada antes de los eventos de los libros y películas de Harry Potter, Hogwarts Legacy promete la oportunidad de inscribirse en la famosa escuela de magia, participar en lecciones e investigar el misterio de la magia antigua que regresa a la tierra y a la aparente e inminente rebelión de duendes.

Vive una experiencia total con los HyperX Cloud Stinger 2, para los juegos de PlayStation.

Atomic Heart (PC, PlayStation, Xbox) – 20 de Febrero

Embed

Potencialmente uno de los juegos más extraños lanzados en 2023, Atomic Heart es un FPS de mundo abierto ambientado en un mundo distópico de máquinas asistentes que salieron muy, muy mal. Sin embargo, los monstruos mecanizados en juego aquí no son un Terminator promedio. Espera a enfrentarte a bolas rodantes con patas de tentáculo, robots de cocina con guadañas y mucho peor. Afortunadamente, tienes acceso a tu propio conjunto de armas y poderes no convencionales que podrían ayudarte a superar el desafiante combate de Atomic Heart.

Ponte alerta en el combate afinando el sonido con los audífonos HyperX Cloud Stinger 2 Core para Xbox.

Like a Dragon: Ishin (PC, PlayStation, Xbox) – 21 de Febrero

Embed

Like a Dragon: Ishin es un spin-off de acción de la serie Yakuza de Ryu Ga Gotoku, y más que eso, es una nueva versión de un título de 2014 que se lanzó solo en Japón. La premisa toma muchos de los personajes famosos de la serie principal y los coloca en una historia ambientada en el Japón de finales del siglo XIX. El samurái solitario Sakamoto Ryoma está en un viaje para vengar al asesino de su padre en Kioto y limpiar su nombre, que se vió involucrado en un asesinato. Espera espadas, algunas armas y situaciones que no son del todo fieles a la historia.

Afina tu oído y muévete libremente como un verdadero samurái con los HyperX Cloud Stinger 2 Wireless.

Sons of the Forest (PC) – 23 de Febrero

Embed

El exitoso juego de supervivencia de terror de mundo abierto The Forest finalmente obtiene su secuela este mes. Sons of the Forest tiene una apertura mucho más narrativa, pero aún intentará mantenerse con vida en un paisaje lleno de árboles, de caníbales poco acogedores y horrores indescriptibles. Disfruta el juego con amigos y trabajen juntos mientras construyen una base y los recursos para localizar a un multimillonario desaparecido en algún lugar de una isla que literalmente quiere comerte vivo.

Escucha el terror y los sonidos de la naturaleza nítidamente con el audio especial de DTS de los HyperX Cloud II, ayudará a incrementar la experiencia inmersiva con la localización precisa del sonido.

Kirby’s Return to Dreamland Deluxe (Switch) – 24 de Febrero

Embed

La salida de Wii de Kiry ha sido reinventada para Switch. Return to Dreamland trae un conjunto de cuatro juegos a este mundo de plataformas de desplazamiento lateral, lo que permite a los jugadores controlar al mismo Pink Puff, King Dedede, Meta Knight y Bandana Waddle Dee. La nueva habilidad Mecha Copy permite que el kirbster se transforme en un robot y vuele por el cielo al disparar cañonazos o golpear a los enemigos de cerca con puños mecanizados. Y cuando necesites un descanso de la historia, Return to Dreamland Deluxe incluye varios minijuegos al estilo Mario Party para relajarte.

Scars Above (PC, PlayStation, Xbox) – 27 de Febrero

Embed

¿Disfrutaste el desafío de Returnal? El escenario de ciencia ficción y el combate brutal de Stars Above pueden ayudarte a revivir la emoción. Una misteriosa estructura alienígena ha aparecido en la órbita de la Tierra, y es tu trabajo ir a saludar. La reunión resultante te ve a ti y a tu equipo transportados a un planeta alienígena duro y poco acogedor lleno de criaturas agresivas.

Entra al mundo alienígena con el audio espacial DTS® Headphone:X® y disfruta de una mejor percepción, reconocimiento e inmersión con ayuda de los audífonos HyperX Cloud Stinger 2.

Destiny 2: Lightfall (PC, PlayStation, Xbox) – 28 de Febrero

Embed

El siguiente capítulo de la historia de Destiny 2 lleva a los Guardianes a la ciudad de Neomuna, iluminada con luces de neón. El nuevo poder de Strand trae tres nuevos tipos de clases al juego: Warlock Broodweaver, Hunter Threadrunner y Titan Berserker. La nueva campaña llega con nuevas armas y desafíos en el pináculo , una nueva incursión e incluso el regreso de la legendaria dificultad.

Siente como te envuelve el sonido con los CloudX Flight para consolas Xbox