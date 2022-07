Los videojuegos del segundo semestre de 2022 (y los que se vienen en 2023)

Embed

Flashback 2 © Microids - Diciembre 2022 para PlayStation, Xbox y PC. 2023 para Switch.

Una inesperada continuación de un juego de acción y aventura de ciencia ficción de la vieja escuela de 1992. Miembros del equipo de desarrollo original han vuelto a trabajar en la secuela, que incluirá animaciones con captura de movimiento y llevará a los jugadores a nuevas localizaciones como Neo Tokio.

Witchfire - Último trimestre de 2022 para PC (Epic Games Store).

Un shooter en primera persona de fantasía oscura del estudio polaco The Astronauts. No es técnicamente nuevo, pero no hemos escuchado mucho sobre Witchfire desde su revelación en The Game Awards 2017. Nuestro primer vistazo a la jugabilidad se parece un poco a Doom con magia y armas de la vieja escuela, ya que el jugador revienta a los enemigos demoníacos con revólveres, rifles de cerrojo, ballestas y un arsenal de hechizos.

Embed

Fort Solis – Sin definida para PC (Steam).

Un juego de acción y suspense del nuevo estudio Fallen Leaf ambientado en una colonia de Marte. Algo siniestro ha salido mal en este asentamiento marciano, y parece que el jugador tendrá la tarea de descubrir qué. El juego contará con la participación de los actores de voz Troy Baker (The Last of Us) y Roger Clark (Red Dead Redemption 2), quienes se mostraron muy emocionados por participar en el proyecto.

Embed

Routine – Sin fecha definida para Xbox y PC.

Un espeluznante juego de terror de ciencia ficción en primera persona con robots despiadados. Está ambientado en una "base Luna diseñada en torno a una visión del futuro de los 80". De nuevo, no es técnicamente una nueva revelación pero, dado que el juego se anunció hace casi una década, no te culparemos por haberlo olvidado. Contará con la música de Mick Gordon, famoso por Doom y Wolfenstein, aunque no esperemos que haya tantos riffs de guitarra crujientes.

Embed

Stormgate - versión beta en 2023 para PC.

Un juego de estrategia en tiempo real gratuito de los antiguos desarrolladores de Blizzard que trabajaron en las franquicias WarCraft y StarCraft. En él, los humanos se enfrentan a fornidos alienígenas demoníacos. Con el objetivo de hacer el RTS más "social", soportará el modo cooperativo en la campaña y otros modos, así como el multijugador competitivo y las herramientas creativas.

Embed

Highwater - Diciembre de 2022 para PC (Steam)

Un juego indie de aventura y estrategia ambientado tras el apocalipsis climático. Los jugadores exploran un mundo inundado, recogiendo recursos y colaborando con otros supervivientes.

Embed

Goat Simulator 3 – último trimestre de 2022 para PlayStation, Xbox y PC.

La continuación del alocado juego de física y arena lleno de balidos. No preguntes qué pasó con Goat Simulator 2. El propio tráiler se divertía emulando el icónico tráiler de Dead Island 2 solo para destrozar su formato habitual con cabras con mochila.

Embed

Layers of Fears - principios de 2023 para Xbox Series X/S, PS5 y PC.

Un remake de la serie Layers of Fear en una gran y espeluznante colección de terror. El desarrollador Bloober Team -que produjo los sustos y espantos de The Medium y Blair Witch- ha reconstruido los dos primeros juegos de Layers of Fear con todos sus DLC para Xbox Series X/S, PS5 y PC. Además de los efectos visuales renovados (pero no por ello menos terroríficos), se promete añadir elementos de la historia a cada juego que "arrojarán una nueva luz sobre la narrativa general" de los títulos.

Embed

The Last of Us Parte 1 - 2 de septiembre de 2022 para PS5, más tarde en PC.

Un remake en "versión definitiva" del The Last of Us original de Naughty Dog. Llevará la historia completa del juego original y su DLC Left Behind a PlayStation 5. Utilizará las interpretaciones originales del primer juego, pero con el aspecto reconstruido "desde cero" con nueva IA, sistemas de animación y soporte para 60 frames por segundo.

Embed

Para conocer la agenda completa de lanzamientos de 2022, visita el cronograma preparado por HyperX.