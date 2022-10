The Cult volvió a hacer lo suyo y ganó

Una de las principales bandas inglesas de rock duro de los años 80 y 90 nunca dejó de editar buenos discos y llenar estadios en todo el mundo, a pesar de algunos intervalos como cuando el cantante Ian Astbury vino a la Argentina como voz de los Doors sin Jim Morrison. Pero últimamente, entre la tibia recepción de su buen disco de 2016, “Hidden City”, y el posterior parate de la pandemia, la actividad de The Cult era mínima. Eso hasta que este año cambiaron a su productor y contrataron al de Pixies, Tom Dagelty, para volver a un estudio y repasar todos sus matices sonoros, desde los lejanos tiempos en los que dejaron de llamarse Southern Dead Cult y eran góticos. Así que este nuevo “Under the Midnight Sun” presenta 8 temas con algo para los seguidores de cada época de The Cult, incluyendo grandes discos como “Love” o “Sonic Temple”, pero sin dejar de intentar nuevos experimentos, esta vez incluyendo recursos como bases tecno y arreglos orquestales creativos que se adaptan bien al espíritu de la banda. La guitarra de Bill Duffy, única e inigualable, brilla como siempre en temas como “Vendettta X” y “Impermanence”, lo que demuestra que los Cult tienen cuerda para rato.