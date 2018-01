Primer salto del año: el dólar se disparó 18 centavos y rozó los $ 19

A contramano del mundo, el dólar registró su primer salto del año impulsado por una demanda sostenida: avanzó 18 centavos este jueves a $ 18,96, en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que hizo ámbito.com.



El billete acompañó al mercado mayorista, donde la divisa avanzó 17 centavos a $ 18,65. En tanto, el Banco Nación fijó su cierre vendedor de transferencia en $18,63, un 1% mayor al del cierre previo, y el billete en $18,90.



Los precios tuvieron siempre un recorrido ascendente, con escasos repliegues que no alcanzaron para desviar una nueva alza en la cotización. Los valores mínimos, en este sentido, se registraron en el comienzo cuando se operó en los $ 18,47. La renovada aparición de la demanda generó una inmediata carrera alcista que fue empujando poco a poco al tipo de cambio a tocar máximos en los $ 18,68.



"Los buenos niveles alcanzados por el dólar parecieron estimular el ingreso de divisas pero sin poder corregir sustancialmente la suba inicial ni alejar los precios definitivamente de los máximos", indicó el analista Gustavo Quintana.



Por el contrario, el dólar a nivel mundial se depreciaba un 0,4% a 91,829 debido a que el euro reanudaba la apreciación que lo llevó cerca de su nivel más alto en tres años y a que el mercado no parece estar dispuesto a seguir impulsando a la espera de las nóminas no agrícolas que se publicarán este viernes.



"A contramano de mundo, en el mercado doméstico se advierte una renacida demanda de divisas que vuelve a impactar en los precios. La baja en las tasas de interés y el cambio de expectativas de los agentes económicos parecen reanimar los estímulos para dolarizar portafolios en un proceso que fija para la moneda norteamericana un piso un poco más alto que el anterior", puntualizó el analista de PR Corredores de Cambio.



En el mercado de dinero, el call money continuó operándose en valores del 27% y en swaps cambiarios se pactaron u$s 187 millones para el viernes y el lunes. En tanto, las Lebac en el mercado secundario se operaban al plazo de 13 días al 26,9% y la de 258 días al 25,45%.



En la plaza paralela, por su parte, el dólar blue ascendió 12 centavos a $ 19,41, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" avanza 18 centavos a $ 18,71.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 622 millones, casi el 40% se operó a fin de enero a $ 18,97 con una tasa implícita de 24,8% TNA y el plazo más largo fue junio, que cerró a $ 20,5 al 20,7% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central disminuyeron ayer u$s 29 millones hasta los u$s 55.702 millones.