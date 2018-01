Por la rotura de un caño maestro en avenida Libertador, se inundó un sector de Palermo

Una gran inundación en un sector del barrio porteño de Palermo se produce como consecuencia de la rotura de un caño maestro de agua. El hecho comenzó en la zona de Avenida del Libertador, entre Scalabrini Ortíz y Salguero, por causas que se desconocen.



Diego Muñiz, vocero de AySA, explicó que cerraron "la válvula, pero todavía hay mucha agua acumulada en el caño, ya que tiene 315 milímetros de diámetro y posee muchísima presión".



"Cuando baje el agua comenzaremos con las tareas de reparación", detalló Muñiz en declaraciones formuladas a la señal de cable Todo Noticias (TN).



El vocero de AySA indicó que todavía no llegaron "al caño para ver cuál fue el problema", pero aclaró que "es muy raro que se rompa un caño en esta época del año".



"Nos llama la atención este tema. Tuvimos hace poco la rotura de un caño en Juramento y Avenida Del Libertador, pero generalmente los caños se rompen en invierno. Veremos si es por la acción de un tercero o por el desgaste del material. Por el lugar en el que está el caño es difícil que sea por acción de un tercero. Veremos", precisó.



Además, Muñiz negó que los vecinos de la zona puedan sufrir cortes de agua por este problema, ya que "es una zona de muchísima presión, los tanques están llenos y este tipo de roturas se solucionan en el día".



"Si no hay ningún inconveniente, por la tarde o la noche estará solucionado", estimó. Asimismo, afirmó que "el reclamo por el caño roto se reportó en AySA minutos antes de las 7:00" y desde las 9:00 están trabajando en el lugar.



También descartó que puedan reiterarse las inundaciones, debido a que "están funcionando muy bien los pluviales y se está yendo el mayor caudal de agua por los pluviales".



La salida potente del agua provocó que se levantara el pavimento y se produjeran anegamientos en varias partes de esa zona, por lo que se recomendó a los conductores circular con precaución, debido a que se dispuso no cortar el tránsito.



Los vecinos damnificados hicieron el reclamo telefónico ante AySA y en las rede sociales, donde algunos relataron que el agua habvía comenzado a entrar a los edificios, por la fuerte presión de la rotura del caño maestro.



Esta no es la primera vez que en este barrio se produce un problema de este tipo, ya que hace cinco años se rompió otro caño maestro muy cerca de allí -Salguero entre Castex y Figueroa Alcorta-, por la madrugada, lo que provocó una inundación en el lugar.