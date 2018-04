Carrefour: la próxima reunión en Trabajo pasó al lunes

Informe de Sebastián D. Penelli.-



Los representantes de Carrefour en la Argentina y los abogados de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), conducida por Armando Cavallieri, retomarán las negociaciones el próximo lunes en el Ministerio de Trabajo.



En un principio se había propuesto volver a juntarse este viernes por la tarde en la sede de la cartera laboral de Alem 650, pero fuentes vinculadas a la discusión confirmaron a ámbito.com que finalmente no habrá encuentro formal antes del fin de semana. "No se suspendió porque esta reunión no estaba confirmada", sostuvieron los consultados.



El jueves el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se mostró confiado en lograr un acuerdo, en el marco del Proceso Preventivo de Crisis que solicitó la multinacional para mantener operativa la cadena de supermercados. "Tanto la empresa como los trabajadores y el Gobierno tienen que hacer todos sus esfuerzos para cuidar los puestos de trabajo", apuntó Triaca.



Según pudo saber este medio, empresarios y sindicalistas ya delinearon un principio de acuerdo que incluye el ofrecimiento de retiros voluntarios para operarios y personal jerárquico al 150% de los salarios, la reconversión de 16 hipermercados en mayoristas y el cierre de algunas bocas de expendio que funcionan en establecimientos alquilados. Los franceses estiman que con alrededor de 1.000 desvinculaciones sanean los números rojos.



Ante funcionarios nacionales, los dueños de la cadena azul y roja ya expresaron al Poder Ejecutivo la dificultad de sostener el negocio con los últimos aumentos de tarifas de servicios públicos. Como justificación, argumentan las millonarias boletas de luz y gas que afrontan para mantener la calefacción y los aire acondicionados en más de 669.000 metros cuadrados de superficie comercial en el país. Carrfour posee 610 locales y emplea a 18.000 personas, lo que lo transforma en el cuarto mayor empleador de la Argentina.



Cavalieri insistió que "no permitirán despidos ni rebajas de salarios" y ratificó el estado de alerta y movilización a nivel nacional.