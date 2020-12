Herrera Ahuad: "El Consenso Fiscal garantiza que no cambien las reglas de juego en la mitad del partido"

Oscar Herrera Ahuad: Primero siempre entendimos que la pandemia no debe transformarse en miedo sino en responsabilidad en el manejo de las políticas públicas, segundo tomar las decisiones en el tiempo que se toman y se tomaron lo que hace que tengamos fortaleza, tercero contar con funcionarios con la capacidad de resolver, decidir, trabajar y que caminan la provincia hacen mucho más sencillo el trabajo y hacer mucho más exacta esa toma de decisiones. No logramos ningún éxito, logramos tener responsabilidad en un momento muy complejo que hace que la población esté equilibrada en lo epidemiológico y en lo económico transitando el último mes del año con muchas expectativas. Nos espera un 2021 con la gran expectativa y responsabilidad de otorgarle a la ciudadanía una herramienta más para poder luchar contra esta pandemia que será la vacunación.

P.: ¿En qué beneficia a la provincia haber firmado el Consenso Fiscal?

O.H.A: Sobre todo dando certezas de que no habrá un manifiesto diferente al que se firmó en el Consenso Fiscal de estas características, y dejamos plasmados durante un año la previsibilidad en todas las acciones públicas de la decisión política que tomemos. Es muy diferente sentarse un año con la posibilidad de litigar ante deudas o que te litiguen ante tus deudas, a no hacer ningún tipo de acción sobre las deudas que tiene la Nación con la provincia respecto al Anses y otras cuestiones que hacen a la paz económica, y ni qué hablar el tema de ingresos brutos. No se trata de un Consenso Fiscal en el que uno busque una ventaja, cuando uno firma un documento es porque está convencido de que tiene certezas de que la política pública pueda ser cumplida y de no se cambien las reglas de juego a mitad del partido. Eso es lo que Misiones firmó en el Consenso Fiscal.

P.: ¿Cómo será el proceso de vacunación contra el covid-19 que planifica su Gobierno?

O.H.A: Estamos trabajando en lo que hace a la logística de distribución y aplicación. La distribución se hará de acuerdo a los centros asistenciales que tienen la capacidad operativa para aplicar la vacuna en toda la provincia y, sobre todo en aquellos lugares donde está concentrada la mayor cantidad de grupos de riesgo de acuerdo a la cantidad vayamos a recibir por las etapas que se vayan distribuyendo desde la Nación, y ahí nosotros iremos distribuyendo con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública.

P.: Como médico ¿cuál es su mirada hoy de todo lo que se ha hecho hasta aquí en la provincia, sobre todo la construcción del hospital de pediatría en Eldorado?

O.H.A: Primero con mucha satisfacción de ver concretado un anhelo en compañía de amigos como el actual ministro de Salud, Oscar Alarcón, y el intendente de Eldorado, Fabio Martínez, con quienes hicimos la residencia en el área de Pediatría de Hospital Escuela Samic de Eldorado. Hemos tenido la posibilidad, gracias a la decisión de nuestro espacio político, que tanto el ministro Alarcón, un hombre nacido en Eldorado y el intendente Martínez, ambos médicos pediatras conocen la realidad sanitaria de esta ciudad. Esto hace que sea mucho más sencillo poder conjugar la idea de la política porque no hace falta hablar sino hacer lo que pensamos durante muchos años.