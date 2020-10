Gobernadores, ante dilema de bajar circulación sin frenar la economía

“Una vez que tengamos en la mano el decreto definiremos las medidas. Pero no tenemos margen para cerrar más sectores. Más bien, es todo lo contrario, necesitamos abrir”, dijo a Ámbito un funcionario de un gobierno provincial aliado a la Casa Rosada. La respuesta se replica en otras latitudes. La voz más clara, lejos del off, fue la del mendocino Rodolfo Suarez, quien no obstante también firmó la solicitada junto a todos sus pares de apoyo a la unidad frente a la pandemia que motorizó el Gobierno nacional, vía el ministerio del Interior de Wado de Pedro.