El gobierno de Santa Fe dijo que "se esperaba más" de la visita de Javier Milei a Rosario

El ministro de Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini , comentó que la administración de la provincia "esperaba más" de la visita que el presidente Javier Milei realizó el pasado viernes con motivo del 140° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), donde ofreció un discurso que no incluyó anuncios para el distrito.

Sin embargo, pese a la expectativa, en su reciente presentación el mandatario no se refirió especialmente al aniversario de la BCR ni a la realidad santafesina, sino que realizó un balance de su gestión, volvió a hablar del Presupuesto 2025 y defendió el veto a la ley de Movilidad Jubilatoria, aprobada por el Congreso con apoyo mayoritario de la oposición.

Así las cosas, el ministro Puccini comentó este lunes a la radio LT8: “Se esperaba más, teníamos muchas expectativas”.

“Quizás, al venir al presidente, se esperaba alguna respuesta en las necesidades de infraestructura para la provincia, por ejemplo. No sucedió: el Presidente no sólo no se refirió al aniversario de la Bolsa, por lo que fue invitado, sino que dio un discurso muy técnico de macroeconomía”, comentó el funcionario de Santa Fe.

Similar escenario al rosarino había tenido lugar la semana anterior, cuando Milei visitó la Expo Real Estate 2024, adonde se esperaban anuncios para el sector. Pero el líder libertario también dedicó su alocución a referirse a distintos temas de la coyuntura macroeconómica y política del país.

Al igual que en otras provincias del país, en Santa Fe inquieta especialmente el estado de las rutas que están bajo la órbita de Nación. Además, en el distrito suscita un particular interés ya que forma parte del corredor productivo de la Argentina, por lo que el tráfico pesado es una constante.

En ese sentido, el ministro de Producción precisó: “Lo que pedimos no es para uso exclusivo de los santafesinos sino para todo el país porque desde acá sale el 80% de las exportaciones. Le manifestamos esto incluso a Luis Caputo está de acuerdo, pero falta la firma, la decisión concreta. Vamos y nos dicen que se está por arreglar pero no sucede”.

Reclamos de provincias por el estado de las rutas

De hecho, en su discurso por el 140° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, el gobernador Maximiliano Pullaro deslizó una serie de reclamos a la Casa Rosada.

“Este Gobierno provincial tomó la responsabilidad de plantearle al Gobierno nacional que quiere hacerse cargo de la falta de inversión vial y que tiene un plan. Y le pedimos que nos cedan las trazas nacionales para hacernos cargo nosotros”, lanzó.

Y remarcó: “Queremos pedirle a los funcionarios del gobierno nacional que miren las trazas nacionales, la ruta 33, la ruta 11, la ruta 34, la 178, en el estado que se encuentran. Necesitamos que puedan ser repavimentadas de manera urgente. Pero también les decimos que si no pueden hacerlo, el gobierno de Santa Fe se va a hacer cargo”. .

“Acá hay un gobierno que se hace cargo. Acá hay un gobierno que va al frente y que no arruga”, insistió.

El dirigente radical exigió, además, que “se cambie la mirada porteño-céntrica que hace que los recursos del interior terminen siempre cayendo en el AMBA y terminan siendo improductivos y yéndose en subsidios a través de punteros y barones del conurbano”.

La semana pasada, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, había lanzado críticas a Nación en la misma línea, al pedir que se oficialice el traspaso de la administración de la Ruta 22, luego del accidente de un camión cisterna que afectó al tránsito.

"Vialidad Nacional, el caos de la Ruta 22 es una vergüenza", manifestó el patagónico en un mensaje de X, en el que aseguró que la situación de la Ruta 22 es "insostenible".

La situación en la Ruta 22 es insostenible. Hoy, 20 kilómetros de autos varados son el reflejo del abandono total de Vialidad Nacional. Esta es la ruta petrolera, una arteria clave por la que circulan cada día miles de… pic.twitter.com/OS8Er3X4fk — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) August 22, 2024

"Hoy, 20 kilómetros de autos varados son el reflejo del abandono total de Vialidad Nacional. Esta es la ruta petrolera, una arteria clave por la que circulan cada día miles de rionegrinos y neuquinos, y lo que vemos es pura negligencia", lanzó.

En la publicación, Weretilneck dijo que "la falta de respuestas y de acciones concretas es inadmisible. La vida y el trabajo de nuestra gente están en riesgo, mientras la incompetencia de Vialidad Nacional sigue generando caos y poniendo en peligro a todos".

"La Ruta 22 necesita soluciones urgentes, no más excusas. No vamos a tolerar más desidia. Si no pueden cumplir con su deber, que den un paso al costado y nos dejen trabajar. El colapso de esta ruta es una vergüenza nacional", concluyó.