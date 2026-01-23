La Comisión Europea está lista para implementar acuerdo con Mercosur a pesar del fuerte rechazo + Seguir en









La aplicación del acuerdo fue paralizada por una votación del Parlamento Europeo. Sin embargo, desde el Consejo Europeo aseguraron que la Comisión tiene autoridad para avanzar en el pacto.

La aplicación del acuerdo generó controversias en Europa luego de que el Parlamento lo paralizara. @erikhoeeg

La Comisión Europea aseguró estar dispuesta a implementar el amplio acuerdo de libre comercio con el Mercosur de manera provisional, a pesar del rechazo a su aplicación total por parte del Parlamento Europeo. La titular de la Comisión Úrsula Von der Leyen mostró disposición a avanzar con el consenso.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La aplicación del acuerdo generó controversias en Europa tras su firma el fin de semana pasado. El Parlamento Europeo lo paralizó luego de una votación apretada de 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones. La propuesta cuestiona si el consenso respeta los tratados de la UE.

Así, el histórico acuerdo quedará en vilo luego de que el texto sea remitido al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Así, la autoridad judicial deberá ratificar - o no - lo firmado el pasado sábado en asunción.

La Comisión Europea aseguró estar lista para implementar acuerdo con Mercosur La UE estaría lista para actuar tan pronto como al menos un país de Mercosur ratifique el acuerdo, afirmó Ursula von der Leyen al término de una cumbre de líderes comunitarios en Bruselas, donde varios de ellos plantearon la cuestión. "Hay un claro interés en garantizar que los beneficios de este acuerdo se apliquen lo antes posible", expresó la Presidenta a la prensa y sintetizó: "En resumen, estaremos listos cuando ellos estén listos".

También recalcó que por el momento no se tomó ninguna decisión formal para la implementación del acuerdo. En la misma conferencia de prensa, el presidente del Consejo Europeo Antonio Costa indicó la Comisión tiene autoridad para avanzar en la puesta en marcha provisional del pacto.

Firma acuerdo Mercosur-UE 3 Desde el Consejo Europeo indicaron que la Comisión tiene autoridad para avanzar en la puesta en marcha provisional del pacto. Presidencia Qué es el Tribunal de Justicia Europeo, el organismo que definirá el futuro del acuerdo Mercosur-UE El histórico acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea quedará en vilo luego de que el Parlamento europeo definiera paralizar la aplicación del tratado en una votación apretada - 334 votos a favor y 324 en contra - sobre una moción para remitir el texto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Así, la autoridad judicial deberá ratificar - o no - lo firmado el pasado sábado en asunción. El organismo. fundado en 1952 y ubicado en Luxemburgo, está integrado por dos tribunales distintos. En detalle, uno de Justicia, compuesto por un juez de cada país de los 27 que conforman la UE, y un tribunal General, constituido por dos jueces de cada Nación del bloque. En su página oficial, el organismo detalla que su misión es "garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros; garantizar que los países miembros y las instituciones europeas cumplan la legislación de la UE".