En modo "escucha", Horacio Rodríguez Larreta estuvo en Tucumán y prepara visitas a Jujuy y Salta

Horacio Rodríguez Larreta, el exjefe de gobierno porteño , alejado de una agenda partidaria pura y dura comenzó a recorrer el país y estuvo en Tucumán , mientras organiza visitas a Jujuy y Salta . En esta primera etapa, que desde su equipo caracterizan como "de escucha", el exprecandidato a presidente se reunió con industriales, productores y emprendedores, y en menor medida con dirigentes políticos. Aunque no descartan que este sea un primer paso para una potencial candidatura en un futuro próximo, "por ahora no está en planes", se aclaró desde su entorno a Ámbito.

"Este nuevo espacio es un movimiento, no es un partido político, Horacio continúa siendo afiliado al PRO", se señaló a este medio. En un intento por explicar el punto justo en el que se encuentra Rodríguez Larreta en su vínculo con el PRO , se indicó que mantiene profundas diferencias con el expresidente Mauricio Macri y Patricia Bullrich , actual ministra de Seguridad de la Nación, dirigentes amarillos que mantienen una disputa. "No quiere saber nada con los que se pelean por la lapicera para negociar en nombre del PRO con el Gobierno nacional", definió un hombre de su cercanía. Descarta, por lo tanto, su presencia en el acto de relanzamiento nacional del PRO previsto para este jueves y que tendrá a Macri como protagonista excluyente.

Interesante reunión entre directivos de Monapy Tucumán con @horaciorlarreta y miembros de su equipo.



Destacamos uno de principales puntos: se comprometió a presentarnos Diputados y Senadores de su entorno para dialogar con ellos sobre la LIP.

— Monapy (@MonapyAr) June 14, 2024

En Tucumán visitó la citrícola Latín Lemon, que se encuentra en la ciudad de Bella Vista; el criadero de llamas "La Candelaria", en Choromoro, en el norte tucumano; se reunió con integrantes de la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios, de la Escuela de Liderazgo del Norte Argentino y dialogó con miembros del Movimiento Nacional Pyme. "En todos los casos, está claro que se trata de sectores que están sintiendo el rigor de un plan económico que no los favorece en nada y que, al contrario, impacta sobre el consumo y el mercado interno", manifestó un asesor que estuvo presente en esos encuentros.

Consultados sobre si del intercambio de opiniones surge con claridad la postura de Rodríguez Larreta en relación a la gestión del presidente Javier Milei, un colaborador del exalcalde porteño indicó: "Por supuesto, Horacio es un defensor del Estado; está convencido que el equilibrio fiscal no tiene una ideología, que así debe ser siempre, pero que no es un objetivo, en sí mismo. Sino que es una precondición para el crecimiento, objetivos que no ve que estén en el actual Gobierno que, además, descree del Estado".

Aunque todavía no se han fijado las fechas, se anticipó que entre fines de agosto y los primeros días de septiembre, el exjefe de Gobierno porteño recorrerá Jujuy y Salta, en donde procurará tener agendas similares a la que tuvo en Tucumán.

Otra de las actividades que realiza Rodríguez Larreta en las provincias desde el MAD, es brindar asesoramiento a intendentes con los que tiene buena sintonía, como Juan Pablo Poletti, de Santa Fe, y Ulpiano Suárez, de Mendoza. En todos los casos, exporta su sello de gestión que implica un seguimiento detallado en el cumplimiento de los objetivos, estilo que también adoptaron los gobernadores Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), entre otros.