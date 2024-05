Sáenz pidió que el cobro que aplica Salta a extranjeros en hospitales se extienda a todo el país

Sus palabras fueron después de dos hechos. El primero, la presentación -hace dos semanas- de un proyecto similar en el Congreso de la Nación que lleva la firma de los diputados nacionales salteños Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega, que responden a Sáenz y votaron a favor de la Ley Bases en la última sesión. Según el proyecto: "Es necesaria la adopción de medidas para que el servicio de salud en Argentina sea de calidad y más eficiente, reduciendo costos y erradicando prácticas abusivas en el uso del sistema de salud público de nuestro país en detrimento de los argentinos". De ahí el pedido del mandatario salteño a sus pares para que apoyen esta iniciativa.

El segundo hecho fue el mensaje de monseñor Luis Scozzina, quien está a cargo de la Diócesis de Orán, en donde se encuentra uno de los hospitales de mayor demanda, por encontrarse a 50 kilómetros del límite con Bolivia. En una entrevista, el sacerdote sostuvo que la disposición del gobierno provincial de cobrar por las atenciones médicas que no sean de urgencia a los extranjeros "es una medida que tiene cierto tinte xenófobo". "La realidad de nuestra gente sencilla es que tiene parientes de un lado o del otro. Una cosa es que alguien venga exclusivamente para hacerse una operación aquí o sacar una ventaja es una cosa, pero está la gente simple que no tiene documento propio pero tiene a sus familiares aquí. En frontera, no todo es blanco o negro", remarcó. Ante la repercusión de sus palabras, aclaró luego que no fue una crítica directa al gobierno pero sí una preocupación y que debe evitarse cualquier hecho de discriminación.

Hace unos días, el ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, hizo un balance de la decisión provincial en declaraciones a una radio. "Antes estábamos con los pasillos colmados de pacientes y hoy estamos bastante holgados con la atención. El mes pasado, de 3.300 pacientes que se atendían, hoy hemos bajado a 60 pacientes, en Orán. Si a eso le ponemos el valor de la consulta, que es de $6.600, nosotros tendríamos que estar ganando más de $ 23 millones, solo en consultas".

De acuerdo al funcionario, desde hace unos meses funciona en el hospital de Orán un sistema automatizado de historia clínica digital que detectó que el 10% del presupuesto de salud iba a la atención de extranjeros. "No solo en consultas, hay que agregar análisis de sangre, radiología, estudios de mayor complejidad y además, el tratamiento que el paciente necesite", profundizó.

Se supo que Santa Cruz estaría analizando instrumentar un sistema similar, mientras en Neuquén y en Corrientes se instaló el debate en las legislaturas locales.