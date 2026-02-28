Trece gobernadores abren sesiones ordinarias: foco en obra pública y contraste con Nación

Los mandatarios hablarán ante sus legislaturas entre el domingo y el lunes para inaugurar el año legislativo. Energía, seguridad e infraestructura serán algunos de los temas centrales.

En espejo al mensaje que Javier Milei dará ante el Congreso el próximo domingo , 13 gobernadores inaugurarán el periodo de sesiones ordinarias en sus provincias con distintas cuestiones locales en la agenda legislativa. Será el puntapié oficial para un año político que encuentra a la escudería del Presidente empoderada en los territorios luego de las elecciones del 2025.

Hasta el momento, Córdoba , Santa Fe y Entre Ríos , los tres distritos de la Región Centro, ya dieron comienzo al año parlamentario. Martín Llaryora lo hizo el pasado 1 de febrero y Maximiliano Pullaro, el 15 del mismo mes. Rogelio Frigerio , en tanto, habló encabezó el evento tres días después que su vecino santafesino. Este viernes 27 fue el turno del jujeño Carlos Sadir.

El domingo, en la antesala del discurso que Milei ofrecerá a la noche en la Cámara de Diputados, inaugurarán las sesiones ordinarias Chaco, Salta, Corrientes, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Formosa, La Pampa, Tucumán y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur . La Rioja lo hará una semana más tarde, el 9 de marzo.

Este lunes, un día después del desembarco de Milei en el Congreso, acapararán la atención dos discursos: el que el porteño Jorge Macri ofrecerá a partir de las 10 ante la Legislatura de la Ciudad y el de Axel Kicillof , a las 14, en el parlamento de la provincia de Buenos Aires. También el chubutense Ignacio Torres.

Macri deberá lidiar con un poder legislativo atomizado, donde La Libertad Avanza (LLA) se anticipa como un dolor de cabeza, ya que pretende impulsar una agenda propia que entrara en tensión con la hoja de ruta del jefe de Gobierno. En ese marco, el dirigente del PRO hará énfasis en una política de "cero tolerancia", con el objetivo de incomodar a su incómodo socio electoral.

jorge macri legislatura.jpg Jorge Macri hablará el lunes a las 10 ante la Legislatura porteña.

El peronismo es primera minoría, con 20 bancas, seguido por LLA, que ostenta 14 escaños. El oficialismo amarillo cuenta con 11, mientras que el larretismo y aliados poseen seis y la UCR, cinco. Las cuatro restantes se reparten en la izquierda y exlibertarios.

Kicillof, por su parte, llega haciendo equilibrio en la delicada interna justicialista, que promete tener en la Legislatura una de sus principales arenas. Dentro de las bancadas de Fuerza Patria, conviven tribus que reportan a Cristina Kirchner, Sergio Massa y al gobernador, quien fue ungido como presidente del PJ bonaerense.

Como contó Ámbito, el mandamás provincial hará una defensa de su gestión y contrastará con Javier Milei, poniendo el acento en ítems como educación, salud, vivienda, seguridad y obra pública, áreas que en La Plata presentan como marcas distintivas frente a la política de ajuste nacional. La semana pasada, su administración aseguró que Nación le adeuda $16 billones a PBA. Este frente será otro de los que abordará el exministro de Economía.

Más adelante en el calendario, en abril les tocará a San Luis, San Juan y Santiago del Estero, mientras que el 1 de mayo será el turno de Misiones, Mendoza, y Catamarca.

En líneas generales, se espera que los gobernadores ensayen una defensa de sus gestiones. Habrá, además, dardos para la administración de Javier Milei, aunque en distintas tonalidades. El grupo de opositores duros, todos ellos pertenecientes o aliados al justicialismo, chocará de manera frontal. Otros, como provincialistas, radicales y dialoguistas, optarán por la mesura, aunque cuestiones como la obra pública servirán para contrastar modelos. El estado de las rutas nacionales es una de las principales cuestiones en los cuatro puntos cardinales del país.

La mayoría de los caciques llegan golpeados, tras padecer la ola violeta en las elecciones del 26 de octubre. A partir de entonces, el mapa de apoyos a la Casa Rosada se reconfiguró y el Gobierno goza por estas horas de una luna de miel con el grueso de las provincias, que se plasma en sendas victorias en el Congreso. A ese escenario, se suma la tensión con los gremios educativos, el lunes 2 motorizarán un paro nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WeretilneckOK/status/2026996250961199420&partner=&hide_thread=false Gracias @HoracioMarin_ok, gracias @YPFoficial!



La recorrida en Punta Colorada confirma que estamos ante una de las obras energéticas más importantes de la historia argentina. Neuquén genera la energía y desde la costa rionegrina la proyectamos al mundo.



Esto demuestra que, con… https://t.co/3pqNGQTXkY — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) February 26, 2026

Entre los distritos que abrirán sesiones ordinarias el domingo está Río Negro. La jornada marcará el reencuentro del gobernador Alberto Weretilneck con su vice, Pedro Pesatti, quienes se distanciaron por diferencias respecto a la posición frente a Nación. Weretilneck llegará al recinto con buenas noticias bajo el brazo. El miércoles, recorrió la terminal de exportación del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada, que ya alcanzó el 54% de avance, junto al titular de YPF, Horacio Marín, y su par neuquino, Rolando Figueroa. El patagónico dijo que se trata de una de las "obras energéticas más importantes de la historia".

Precisamente, su discurso ante la Legislatura hará foco en el boom de ese sector en la provincia y en el futuro de la actividad y las transformaciones que conlleva, de acuerdo a lo que anticiparon fuentes de su administración a Ámbito.

También en el vecindario hará lo propio el chubutense "Nacho" Torres, aunque en su caso será el lunes a la mañana. Su mensaje a los legisladores llegará tras meses de zozobra para la provincia, consecuencia de los incendios forestales que arrasaron con miles de hectáreas. El dirigente del PRO viene de padecer la fractura de su bloque "Despierta Chubut", con la salida de los legisladores Sergio González y Mariela Tamame, quienes formaron "Chubut Unido".

Por su parte, el pampeano Sergio Ziliotto hablará el domingo entrada la noche, por lo que no participará del acto en el Congreso presidido por Javier Milei.

Sergio Ziliotto Sergio Ziliotto inaugurará las sesiones ordinarias en La Pampa este domingo.

En el pelotón de jefes provinciales que abrirán sesiones, se destaca el correntino Juan Pablo Valdés, quien encabezará su primer acto de ese tipo, ya que asumió el poder el 10 de diciembre pasado, cuando recibió el bastón de manos de su hermano Gustavo. Valdés trazará los lineamientos para el primer año de su gestión y dará a conocer el estado financiero de la provincia.

Entre las cucardas de la herencia, se destaca la inauguración del Puerto de Ituzaingó, una terminal clave para la industria forestal local. En el acto del corte cinta, ocurrido en junio pasado, estuvo Mauricio Macri.

Para Kicillof y Ziliotto será su último discurso ante la Legislatura, ya que ninguno de ambos cuenta con reelección en 2027. El caso de Sáenz es similar, aunque por una reforma de la Constitución provincial podría encontrar una hendija jurídica para buscar un nuevo mandato. Misma situación podría encontrar el fueguino Melella, quien debe convocar a elecciones para elegir a los convencionales que reformarán la Carta Magna.

Gildo Insfrán, un caso aparte, gobierna Formosa ininterrumpidamente desde 1995. Si bien la Corte Suprema lo inhabilitó para volver a competir por el Ejecutivo, el norteño también metió mano en la ley de leyes formoseña y se entusiasma con poder dar la pelea en 2027.