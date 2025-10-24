Apuestas y modelos

El voto es un acto de responsabilidad. Como tan puede ser razonado, lógico o sentimental, pero siempre bien informado. A horas de la elección del domingo, la coincidencia sobre las predicciones sugiere que los operadores del mercado están vendiendo “pescado podrido”.

El gran riesgo en la elección de este domingo, no es quien se declare ganador (seguramente las tres fuerza principales lo harán bajo distintos argumentos) sino la bajísima representación democrática que podrían tener quienes sean electos.

El objetivo de la veda electoral que comenzó este viernes a las 8 de la mañana, y llega hasta el domingo a las 9 de la noche , es darles a los ciudadanos, o al menos esto es lo que dice la Justicia Electoral, un espacio de reflexión y serenidad antes de ejercer su derecho a voto.

No sé si vamos a reflexionar, pero después del tsunami de propaganda política y “operaciones” del peor tipo, con que venimos siendo atacados los argentinos en las últimas semanas, lo que es seguro es que vamos a descansar aliviados por algunas horas (de la propaganda, de las “operetas”, no parece nada seguro).

Claro que, para poder reflexionar en serio, lo que necesitamos es información y si algún elemento resulta clave en esto es saber dónde estamos parados, o mejor dicho que es lo que está pasando por la cabeza de la sociedad (o al menos cual es la idea mayoritaria).

El consuelo -de tontos- es que esto no solo afecta a los argentinos, sino que es un mal global. Ahí es donde surgió la idea de las agregadoras de encuestas, que más que como predictoras de los resultados (a veces rondan los resultados finales, otras les yerren fiero) parecieran ser un reflejo razonablemente certero de la tendencia de los votantes.

Métodos para agregar encuestas hay muchos. Los de RCP promedian de manera simple las últimas encuestas. Los de “538”, en cambio realizan un ajuste contrapesando los trabajos por nivel de confianza y las encuestadoras por sus resultados previos y prestigio. La realidad es que, a pesar de las diferencias metodológicas, las dos principales agregadores norteamericanas generan resultados bastante similares.

En sus proyecciones las agregadores consideran habitualmente de las cinco a las diez encuestas más recientes, ya que un número mayor sobrevaloraría el peso “del pasado”. El problema es que esto incrementa el peso de los “outliners” (las encuestas “extremas”). La solución más simple y estadísticamente correcta es en lugar de apelar al promedio, utilizar la media de las mediciones.

En nuestro caso tomamos las 69 encuestas difundidas de manera pública que se han realizado a lo largo del año sobre la preferencia electoral de los argentinos a nivel nacional. Estas encuestas no reflejarían de manera directa el número de representantes que obtendrían este domingo los distintas partidos, sino la proporción de argentinos que en el agregado nacional votaría por ellos (que puede o no tener que ver con la cantidad de diputados y senadores).

La caída del interés

Promedio, mediana, últimas cinco o últimas diez, lo que vemos es que después de venir creciendo desde la segunda quincena de mayo y tocar un máximo a mediados del mes pasado, la preferencia de los electores por los dos partidos mayoritarios se ha venido licuando.

Lo interesante es que esto no ha tenido una evidente contraparte en favor de los partidos menores, lo que podría sugerir que en las últimas semanas el número de indecisos o quienes no participarán de la elección ha crecido.

Caida participacion electoral Este domingo la participación electoral podrías ser la menor de la historia moderna, con lo cual la representatividad democrática del Congreso sería la mas baja.

Habitualmente la participación electoral durante las elecciones legislativas es menor a la de las presidenciales (en promedio 77.8% frente a 80.1% desde la Vuelta de la Democracia en 1983). Este año la situación parece exacerbada, si tomamos en cuenta que en las diez elecciones provinciales habidas se anota una reducción promedio de 15% de la participación al 59.8%, frente a lo logrado en la legislativa 2021 (70.1%) y 21% frente a la presidencial 2023 /70%).

Si estos valores se nacionalizaran (la participación porcentual en estos diez distritos históricamente estuvo dentro del +/-1% de la nacional) estaríamos hablando de una participación en torno al 60%, lo que constituirá un récord de mínima, haciendo del próximo período legislativo el de menor representatividad democrática de la historia.

Las tendencia

Cuando agregamos las encuestas (el mecanismo no cambia el fondo de las cosas) vemos que en el nivel nacional las consultoras colocan a La Libertad avanza por encima de Fuerza Patria (tomamos estas dos agrupaciones por ser la mayoritarias) entre 0.4 y 2.2 puntos, esto es dentro de la indiferencia estadística.

sesgo LLA+FP

Lo mas que podemos decir entonces sobre las encuestas, es que vaticinan una caída en el numero de votantes, sin que nos den información “fuerte” sobre quien será el más votado (si esto es intencional o accidental, a priori no podemos decirlo).

Las apuestas

Los cuestionamientos y la inefectividad de las encuestas en el ámbito político han dado lugar a considerar el poder predictivo de las apuestas como una demostración de la verdadera opinión de la gente (en especial la de aquellos que están lo suficientemente convencidos para arriesgar algo más que palabras).

Un par de semanas atrás comentamos cómo iban las apuestas en torno a la elección del domingo, según dos de las principales casas internacionales, Polymarkets y Kalshi.

Polimarkets mas escaños diputados Quienes apuestan en Polymarket, han visto de manera consistente a LLA como el partido que más diputados sumará este domingo.

En aquel momento destacamos la caída en el favoritismo que había evidenciado el oficialismo como ganador de la mayor cantidad de diputados (de una chance del 91% a mediados de agosto había caído a 57%) mientras se alejaba la percepción que alcanzara una mayoría en la cámara baja (96% para FP, 3% a LLA). Las apuestas en Kalshi no diferían demasiado (55% a 45% que LLA sería el partido que ganaría más escaños en la Cámara Baja y 65% a 35% en la Alta).

Polimarkets mas escaños despues de la eleccion diputados Ser el que saque más diputados no implica alcanzar a ser el partido con el mayor numero de Diputados. En este juego es donde se centró el mayor número de apuestas.

Desde entonces lo apostado en Polymarket por que el oficialismo sea quien gane más escaños en Diputados creció a u$s430.469 asignándoles una chance de 77% (por el FP fueron u$s189.579, chance de 21%), aunque con u$s 1.213.201 y una chance de 94% FP sigue siendo vista como el partido que tendrá mas escaños con la nueva composición (con u$s805.659 LLA consigue 6%).

Para los de Kalshi -los montos son ínfimos- la chance de LLA de ser la más votada en Diputados ya trepó al 95% (FP bajó al 19%) mientras la de ser la que consiga más puestos en el Senado a 68% (FP bajo a 35%).

Kalshi diputados Los números sobre lo que pasará en Diputados de Kalshi, son similares a los de Polymarkets.

Es interesante que, en otra apuesta, Provincias Unidas sea vista como quien quedará en el tercer puesto con una chance implícita de 59%, en tanto el Pro consigue 38%, la UCR 6% y la izquierda menos de 1%.

Kalshi Senado Para el Senado, Kalshi apunta que LLA será quien más escaños conseguirá.

Acá hay que tener siempre en mente que las apuestas son a lo que son, en nuestro caso nada nos dicen sobre cuantos representantes conseguirá cada partido por lo que no podemos hablar de que uno gane u otro pierda.

Kalshi tercer puiesto Según los números de Kalshi, la reciente aparición de Provincias Unidas relegó al PRO del tercer puesto.

Es cierto que muchas veces las apuestas parecieran predecir mas acertadamente los resultados electorales que las encuestas, pero esto no significa que siempre lo hagan, que no puedan “errarle fiero” a los resultados o que de tanto en tanto alguna no sea “manejada” por un grupo de apostadores.

Los modelos

Esta serie de comentarios la arrancamos presentando un modelo electoral en base a las principales variables que parecieran vincularse históricamente con los resultados de las elecciones legislativas puras.

¿Cuál es la validez de esto? Ni idea, el número de datos es demasiado escaso para elaborar algún modelo medianamente “robusto”.

los-factores Ninguno de los principales factores macroeconómicos o sociales es determinante del resultado de una elección, ni siquiera la inflación que fue adoptada como carta del triunfo por el gobierno. La idea era que para octubre estuviera debajo del 1%. No llegaron y este mes estaría entre el 2% y 3%.

Lo más que puedo decir es que esto es un juego académico en base a datos duros (la Confianza en el Gobierno, el Riesgo País, el Nivel de las Acciones, el Valor del Dólar, la Confianza de los Consumidores, la Inflación, la Desocupación y la Actividad Económica) en el que no media ningún sesgo u opinión.

Arrancando por el modelo más sencillo, uno lineal, lo que surge es que este domingo el gobierno contaría con el apoyo del 40.3% de la población, ligeramente más que el 39.6% que contabilizamos a principios de septiembre (en realidad cualquier cosa entre 52.5% y 28.1% estaría dentro de lo esperable)

modelo-lineal-largo Modelo lineal para la predicción de los resultados del oficialismo en las elecciones legislativas. Es relativamente fácil elaborar un modelo de predicción… lo difícil es que se atenga a la realidad y que se presente con honestidad.

No hace falta decir que un resultado con semejante dispersión no nos sirve demasiado. Aplicamos entonces la misma estrategia que antes (un SVM, Soporte de un Vector de Maquina, con un kernel RBF, Función Radial de Base), como mecanismo de ajuste.

Lo que tenemos ahora es que, en base a nuestros parámetros, el 41.2% de los votantes debieran de inclinarse por el gobierno dentro de un margen de error de +/- 3%; esto es que cualquier cosas entre el 44.2% y 38.2% estaría dentro de lo normalmente esperable. Como antes, volvemos a ver un ligero incremento a favor del gobierno, con una reducción de la dispersión de los resultados.

Como control, volvemos a aplicar un modelo XGBoost lo que nos da un valor de 41.1% (+/- 3.4%), por encima de lo que estimábamos hace más de un mes, pero ahora agrego un Proceso de Regresión Gausiana del que resulta un voto del 41.3%, con más menos 3.5%.

funcion-kernel Función de ajuste al modelo lineal que empleamos. Garabatos puede presentar cualquiera, que signifiquen algo, y no sean un instrumento para escudar la deshonestidad intelectual, es otra cosa

Ok. Todo muy complicado, para decir simplemente que en base a la situación económica actual y si la historia de las elecciones de medio término y la economía de los últimos 40 años sirve de algo, podríamos esperar que LLA fuese votada este domingo por algo más del 40% de los votantes.

Cuidado con los “operadores”

El establishment financiero -o al menos su ala más oficialista del mismo- viene hablando desde hace días que en caso de que el gobierno obtenga menos del 35% del voto popular, enfrentaríamos una corrida cambiaria y bursátil con un derrumbe de los bonos soberanos.

Si es algo entre el 35% y el 40% (lo cual permitiría conseguir el número suficiente de diputados para “blindar” los vetos presidenciales), tendríamos un escenario de cierta calma, donde algunos de los problemas actuales persistirían, pero se irían solucionando de a poco. Más del 40% implicaría un rally para todos los activos argentinos.

Claro que es posible que estos no sean los números que verdaderamente espera “la inteligentzia”, sino los que se informan buscando manejar/manijear las expectativas del mercado.

Los “whisper numbers”, los que verdaderamente se esperan y no se revelan de manera pública usualmente son más altos que los reportados.

Como vimos, encuestas -sumando proyección de indecisos-, apuestas y modelos, parecieran coincidir en torno a la idea que no podemos descartar como algo razonable que el gobierno lograse este domingo apoyo.

¿Es esto, mucho o poco? En la primera vuelta de la presidencial 2023 con una participación del 77%, LLA obtuvo 8 millones de votos, 30% del total valido (claro que, si sumamos al PRO, hoy en gran medida fundido con LLA, fueron 14.4 millones o 53.8%). En la segunda trepó a algo más a 14.6 millones o 55.6%.

Esta vez son 39.987.634 electores habilitados en todo el país. Si la participación cae al 60% (23.99M), el 40% son 9.6 millones de votantes, esto es el núcleo duro de LLA más uno de cada cuatro votantes del Pro en 2023. No parece algo irrazonable para ser logrado (y explica porqué hay quien piensa que el Gobierno buscó desmotivar a los votantes).

Si este 40% es el numero esperable y menos de 35% está fuera de la cuestión, la engañifa de los operadores pasa por inducir a los inversores a pensar que, aunque en realidad no tengamos ninguna sorpresa positiva, el resultado de la elección es “per se” argumento suficiente para un rally y lanzarse de cabeza a comprar activos argentinos.

En este escenario el negocio de los intermediarios viene por dos vías, la venta de sus activos con los que venían perdiendo dinero y la generación de comisiones. No sería la primera vez que algo así ocurre, ni será la última.

Aclaro, no tengo la menor idea de que pasará, quien gana, quien pierde, si es que existe tal cosa, ni en que márgenes. Este trabajo se hizo solo para contextualizar lo que está por venir. Vaya a votar, aunque termine -una vez más- desilusionado, vale la pena.