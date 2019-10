Arcionismo baja candidatos en Chubut y pierde representación

“La estrategia del peronismo es polarizar la elección con Nacho Torres, el candidato de Cambiemos, con la intención de quedarse con las tres bancas. Pese a que están convencidos de que lo pueden lograr, no va a suceder. Serán dos para el peronismo y una para Cambiemos”, sostiene un referente opositor.

La decisión de dar de baja las candidaturas bascula entre dos grandes realidades: la idea primaria de un peronismo unido (algo que en Chubut no llega a materializarse en su máxima expresión) y el rechazo popular a los candidatos del provincialismo producto de la crisis económica que atraviesa al gobierno de Mariano Arcioni. “No se podía hacer campaña en semejante crisis. Nos costó llegar al vecino. Le contábamos lo que podíamos lograr desde el Congreso, pero la gente quiere respuestas inmediatas”, sentencia el ahora ex candidato a diputado nacional.

Con la renuncia nacional, la boleta corta de Chubut al Frente sólo estará presente en las catorce localidades donde se elige intendente. Pero no todo está dicho. Según pudo averiguar este diario, en Rawson y Gaiman, dos distritos donde Cambiemos logró imponerse en las PASO, el arcionismo analiza declinar sus candidaturas a favor de los aspirantes del Frente de Todos.

En Rawson, donde a diario se suceden todo tipo de conflictos por su condición de ciudad capital, la recta final es incierta. En las PASO, las tres principales fuerzas presentaron 11 listas por lo que no hay seguridad de cómo se unificarán los votos. Eso sí, en caso de ratificarse la baja de Pablo Muñoz (Chubut al Frente), el Frente de Todos quedaría mejor posicionado.

La fuerza de Comodoro

La presión del Frente de Todos es clara. La intención es ganar el apoyo del voto local para lograr la mayor cantidad de municipios posibles en una provincia donde gobierna un aliado que, en lo concreto, no forma parte del gran armado pero que, en breve, será uno de los grandes necesitados del nuevo gobierno.

Las charlas están tan avanzadas que la opción de que Martín Buzzi, candidato a intendente de Comodoro Rivadavia, también podría bajarse. El ex gobernador sacó sólo el 8 por ciento del total de votos y ganó la interna ante dos rivales que traccionaron 2,43% y 1,03%. La victoria del actual viceintendente, y principal nexo con el peronismo nacional, Juan Pablo Luque, es un hecho. En las primarias sumó 28 por ciento, casi 10 más que su rival de interna, quien terminó segundo en la general.