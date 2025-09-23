Los 10 autos con caja automática más baratos de septiembre en la Argentina

La diferencia de precios frente a las versiones manuales se redujo de manera significativa, y en algunos casos incluso desapareció.

Los modelos de autos con caja automática pisan cada vez más fuerte en el país

En los últimos años, las transmisiones automáticas dejaron de ser un lujo reservado a modelos de gama alta y pasaron a ocupar un lugar central en la oferta de 0km .

La diferencia de precios frente a las versiones manuales se redujo de manera significativa, y en algunos casos incluso desapareció. Tanto es así que ciertos vehículos populares, como el Toyota Yaris , ya dejaron de comercializarse en variante manual y solo se venden con caja automática.

Este cambio de tendencia refleja un mercado que se orienta cada vez más hacia la comodidad y la practicidad de manejo, donde la transmisión automática gana terreno como una opción atractiva y competitiva.

De acuerdo con los precios oficiales de las automotrices, estos son los 10 modelos de entrada de gama con caja automática más baratos del país en septiembre de 2025:

El ajuste promedio de septiembre fue del 2,9%, más moderado que el salto de agosto, cuando el alza del tipo de cambio impactó con fuerza en los precios de lista. Hoy, para acceder al modelo automático más barato se necesitan poco más de $28 millones.

Toyota Yaris.jpg El Toyota Yaris es el vehículo con caja automática más vendido. Toyota

Cómo se mueven las ventas

Pese al encarecimiento, la demanda se mantiene sólida. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), en agosto se patentaron 54.664 unidades: un 12% menos que en julio, pero un 32,1% más que en el mismo mes de 2024.

En el acumulado de 2025, los patentamientos suman 437.416 unidades, lo que marca un crecimiento del 64,87% frente al mismo período del año anterior.

Los más vendidos del año

Dentro de este contexto, el ranking de los modelos más patentados entre enero y agosto refleja el predominio de sedanes, hatchbacks y pick ups:

Fiat Cronos: 23.924

Toyota Yaris: 22.981

Peugeot 208: 22.901

Toyota Hilux: 22.077

Ford Ranger: 18.468

Volkswagen Amarok: 18.388

Volkswagen Polo: 16.550

Toyota Corolla Cross: 14.165

Volkswagen Taos: 13.152

Chevrolet Tracker: 12.806

La preferencia por modelos automáticos, combinada con el repunte en patentamientos, confirma que el mercado argentino atraviesa un proceso de transformación: cada vez más conductores priorizan comodidad y tecnología, incluso en los segmentos más accesibles.