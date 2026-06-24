Iveco amplía su gama en la Argentina con nuevos Daily y más herramientas de financiamiento

La marca incorpora el nuevo Daily 45-180 Hi-Matic, relanza el Daily 30-160 Euro VI y fortalece la estructura de IVECO Capital para acercar soluciones integrales a transportistas y empresas.

Iveco continúa reforzando su presencia en el mercado argentino de camiones con una estrategia que combina nuevos productos, tecnología, servicios y financiamiento. La compañía anunció la incorporación del Daily 45-180 Hi-Matic , el regreso del Daily 30-160 Euro VI y una nueva etapa para su brazo financiero, con el objetivo de ofrecer una propuesta más completa para el transporte liviano.

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La familia Daily es uno de los pilares de la marca en el país gracias a su capacidad para adaptarse a múltiples aplicaciones. Desde distribución urbana y logística de última milla hasta transporte de pasajeros y vehículos carrozados, la plataforma se destaca por su versatilidad y robustez.

“ Argentina es un mercado estratégico para Iveco y el segmento de vehículos livianos representa una gran oportunidad de crecimiento para la marca ”, señaló Marcio Querichelli , presidente de Iveco para América Latina . El ejecutivo destacó que las novedades presentadas reflejan el compromiso de la compañía con el desarrollo del mercado local y con los clientes que utilizan sus productos diariamente.

La renovación incluye nuevas configuraciones de furgones con capacidades de 9 m³, 10,8 m³ y 12 m³ , ampliando las opciones disponibles para diferentes tipos de operación. En este contexto, la llegada del Daily 45-180 Hi-Matic de 12 m³ suma una alternativa orientada a quienes buscan combinar capacidad de carga, eficiencia y confort de manejo.

Según explicó Francisco Spasaro , Head Comercial de Iveco Argentina , estas incorporaciones permiten ampliar la oferta de la marca y responder a las necesidades específicas de cada actividad. Además, destacó que toda la gama suma una garantía de tres años , un beneficio que apunta a brindar mayor respaldo durante la vida útil del vehículo.

Un motor renovado y una experiencia de conducción más avanzada

Una de las principales novedades es la evolución mecánica de la línea Daily Euro VI. Manteniendo su tradicional construcción sobre chasis de camión, característica que le aporta resistencia y durabilidad, la gama incorpora una nueva motorización desarrollada para mejorar el rendimiento y reducir el impacto ambiental.

El propulsor cuenta con 4 cilindros, una cilindrada de 2.998 cm³, sistema turbo intercooler e inyección electrónica Common Rail. Además, cumple con las exigencias de emisiones Euro VI mediante la combinación de tecnologías EGR (Recirculación de Gases de Escape) y SCR (Reducción Catalítica Selectiva).

Esta actualización permite disminuir significativamente las emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia operativa, especialmente en aplicaciones vinculadas a la distribución urbana y la logística de última milla.

Por otra parte, la llegada del Daily 45-180 Hi-Matic representa uno de los lanzamientos más importantes de la marca para este año. La versión incorpora una transmisión automática de ocho velocidades, junto con un eje trasero de rueda simple que mejora la maniobrabilidad en entornos urbanos.

unnamed(10) La renovación incluye nuevas configuraciones de furgones con capacidades de 9 m³, 10,8 m³ y 12 m³, ampliando las opciones disponibles para diferentes tipos de operación.

Entre sus principales características se destacan los modos de conducción ECO y Power, el sistema Kick Down para obtener una respuesta inmediata en aceleraciones o sobrepasos, y funciones inteligentes de frenado que optimizan el comportamiento dinámico del vehículo.

El equipamiento también da un salto importante con la incorporación de aire acondicionado digital, tablero TFT, sistema multimedia, monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), sensores de lluvia y crepuscular, control de crucero y comandos al volante, entre otros elementos enfocados en el confort y la seguridad.

“El Daily 45-180 Hi-Matic incorpora una tecnología ampliamente valorada en los mercados más desarrollados y que hoy ponemos a disposición de los clientes argentinos”, afirmó Spasaro.

La plataforma Daily también gana protagonismo en el transporte de pasajeros

La estrategia de Iveco no se limita al transporte de cargas. La compañía continúa desarrollando soluciones destinadas al traslado de pasajeros apoyadas sobre la misma arquitectura Daily.

Dentro de esta oferta se destacan el EUROBUS 19+1 y el Minibus, dos alternativas diseñadas para diferentes necesidades operativas y que aprovechan las ventajas de una plataforma reconocida por su confiabilidad, facilidad de mantenimiento y disponibilidad de repuestos.

Para la compañía, este segmento representa una nueva oportunidad de crecimiento. “Estamos impulsando una nueva etapa para nuestra presencia en el transporte de pasajeros, apoyándonos en la fortaleza de la plataforma Daily y en una propuesta cada vez más sólida para este segmento”, sostuvo Querichelli.

Financiamiento más cercano y especializado

Junto con la renovación de productos, la marca también anunció cambios en su estructura financiera regional. A través de IVECO Capital, la compañía busca fortalecer el acceso al crédito para facilitar la renovación de flotas y acompañar el crecimiento de clientes y concesionarios.

La operación para América Latina continuará bajo la conducción de João Petry, Head de Servicios Financieros para la región, mientras que en Argentina la compañía designó a Pablo Pocai como responsable local de la financiera.

Además, se incorporaron equipos comerciales y de marketing dedicados exclusivamente al desarrollo de esta unidad de negocios, con el objetivo de ofrecer propuestas más ágiles y adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Desde la compañía remarcan que esta nueva estructura permitirá diseñar soluciones financieras más personalizadas, fortaleciendo la integración entre productos, servicios y herramientas de financiamiento.

Con estos anuncios, Iveco busca consolidar su posición en el mercado argentino de vehículos comerciales, ampliando su oferta con nuevas tecnologías, más configuraciones y un esquema de atención integral que combina producto, servicio y respaldo financiero.