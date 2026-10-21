Odiaba las motos, pero creó la más famosa de la historia: la paradoja detrás del éxito de la Vespa

En una Italia que todavía se recuperaba de la guerra, un diseño pensado para la vida cotidiana terminó conquistando a generaciones enteras.

La Vespa rompió con el diseño de las motos de su época y terminó convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de Italia.

Pocas motos consiguieron un diseño tan reconocible como la Vespa . Con casi 20 millones de unidades fabricadas a lo largo de ocho décadas, el modelo italiano se convirtió en un símbolo de la movilidad urbana y mantuvo su popularidad entre distintas generaciones, incluso cuando comenzaron a aparecer vehículos mucho más modernos.

Su origen se remonta a los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando Piaggio buscaba reinventarse en medio de la crisis económica italiana. La compañía había construido su trayectoria en otro sector y necesitaba encontrar un nuevo rumbo. Fue entonces cuando apareció un ingeniero con una relación bastante particular con las motocicletas.

Corradino D'Ascanio nació en 1891 en Popoli, Italia, y desde muy joven mostró un gran interés por la aviación. A los 15 años ya había diseñado su propio planeador y más adelante estudió ingeniería mecánica en Turín. Dedicó buena parte de su carrera al desarrollo de aeronaves, especialmente helicópteros.

D'Ascanio quería que su diseño fuera cómodo de manejar y que el conductor pudiera viajar sin ensuciarse la ropa.

En 1930 consiguió establecer récords de duración y altura de vuelo con uno de sus prototipos. Cuatro años después comenzó a trabajar en Piaggio , una empresa que por entonces tenía una importante actividad aeronáutica. Allí participó en proyectos relacionados con motores y sistemas de aviación.

Las motocicletas, en cambio, nunca le despertaron demasiado entusiasmo. Le parecían incómodas, sucias y poco prácticas , especialmente cuando había que cambiar una rueda. Tampoco le gustaba la postura de conducción, que obligaba a sentarse a horcajadas, con las piernas a ambos lados del vehículo.

D'Ascanio prefería que el conductor pudiera sentarse cómodamente, con los pies apoyados y sin quedar expuesto a las salpicaduras del camino. Acostumbrado a resolver problemas mecánicos en los aviones, comenzó a pensar en soluciones diferentes de las que utilizaban los fabricantes de motos.

De diseñar aviones a revolucionar la movilidad urbana tras la Segunda Guerra Mundial

El final de la Segunda Guerra Mundial dejó a Italia con buena parte de su infraestructura destruida y una población que necesitaba medios de transporte económicos. Piaggio también atravesaba un momento complicado: sus instalaciones habían sufrido los bombardeos y la fabricación de aeronaves ya no ofrecía las mismas perspectivas.

Enrico Piaggio, responsable de las fábricas de Pisa y Pontedera, decidió apostar por un vehículo pequeño, barato y fácil de manejar. La compañía ya había desarrollado un primer prototipo conocido como MP5, apodado "Paperino" por su particular apariencia, pero el empresario no estaba conforme con el resultado.

Entonces recurrió a D'Ascanio y le encargó una alternativa. El ingeniero aprovechó sus conocimientos aeronáuticos para crear el MP6, presentado en septiembre de 1945. En apenas unas semanas había desarrollado una propuesta muy diferente de las motocicletas que circulaban por las calles italianas.

El nombre apareció cuando Enrico Piaggio observó el prototipo. La parte central estrecha, la zona trasera más ancha y el sonido del motor le recordaron a una avispa. De aquella comparación surgió Vespa, precisamente la palabra italiana para ese insecto.

En abril de 1946 comenzó la producción del primer modelo, equipado con un motor de 98 centímetros cúbicos. Aunque las ventas iniciales fueron moderadas, pronto comenzaron a crecer y la marca alcanzó el millón de unidades fabricadas durante su primera década. Para 2021 ya había superado los 19 millones y, al cumplir 80 años, su producción histórica se acercaba a los 20 millones.

La plataforma plana para apoyar los pies permitió conducir la Vespa sin adoptar la postura habitual de las motocicletas. Motoplex

El detalle de diseño que cambió las dos ruedas para siempre

La principal preocupación de D'Ascanio era evitar los inconvenientes que tanto le molestaban de las motos. Por eso diseñó una carrocería con un escudo delantero amplio, que protegía las piernas del conductor del barro, el agua y las salpicaduras que levantaban las ruedas.

También eliminó el depósito de combustible ubicado entre las piernas e incorporó una plataforma plana para apoyar los pies. De esta manera, resultaba más sencillo subir y bajar sin tener que levantar demasiado una pierna. Además, permitía viajar con ropa de calle, incluidos vestidos y faldas, sin adoptar la postura habitual de las motocicletas.

El cambio de marchas pasó al manillar y el motor quedó junto a la rueda trasera, sin la cadena expuesta de una moto convencional. La carrocería autoportante reemplazó al típico bastidor tubular, mientras que el asiento ofrecía una posición más parecida a la de una silla.

Otra de sus innovaciones estaba en la suspensión delantera. D'Ascanio utilizó una solución inspirada en los trenes de aterrizaje de los aviones, con un brazo lateral que sostenía la rueda desde un solo lado. Gracias a ese mecanismo, desmontarla para reparar un pinchazo resultaba mucho más sencillo.