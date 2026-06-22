A pura cumbia en el Mundial 2026: las 5 canciones que eligió Argentina para musicalizar sus goles

La AFA se decantó por cinco temas para ponerle ritmo a los festejos del conjunto dirigido por Lionel Scaloni en la Copa del Mundo.

La Albiceleste celebrará sus tantos con canciones muy conocidas en el país.

Argentina inició el Mundial 2026 de la mejor forma posible: el equipo tuvo un gran nivel ante Argelia, Lionel Messi demostró que a los 38 años sigue implacable y anotó un hat-trick. Pero lo que llamó poderosamente la atención cada vez que la Pulga convirtió fueron las canciones que sonaron en el estadio .

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Esto no es algo exclusivo del país ni de esta edición de la Copa del Mundo, ya que en Qatar 2022, la Albiceleste también tuvo su lista para cada festejo. En ese sentido, ya se conocieron los temas elegidos por AFA para musicalizar los goles de los campeones en Estados Unidos, México y Canadá.

El astro argentino fue el encargado de hacer sonar los temas, ya que convirtió tres goles.

La FIFA, con el objetivo de mantener el clima festivo entre los fanáticos que asisten a los partidos del Mundial 2026, decidió incorporar canciones características de cada país para acompañar los festejos de gol. Muchas veces esto pasa desapercibido en medio de la euforia de las tribunas, pero detrás del griterío se puede escuchar una melodía familiar para los argentinos.

La cumbia fue el género elegido por la Albiceleste con cinco canciones listas para sonar en los estadios cada vez que conviertan un gol.

El Matador - Onda Sabanera

La reconocida banda argentina de cumbia colombiana, fundada en 1998 por Claudio Benítez, forma parte del repertorio elegido. Su mayor éxito es "El Matador", además de la recordada colaboración de su líder junto a Los Palmeras en "Olvídala".

La letra poco tiene que ver con el fútbol, aunque suele sonar en las clásicas previas de los hinchas a lo largo de todo el país y muchas veces se escucha en los vestuarios. Ahora también acompañará los festejos en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá durante el Mundial 2026.

Embed - Onda Sabanera - EL MATADOR (Audio Oficial)

Pa' la selección - La T y la M

El himno de Qatar 2022 no podía quedar afuera. Nicolás Otamendi fue uno de los jugadores que más utilizó esta canción en sus publicaciones de Instagram durante aquella Copa del Mundo y, desde entonces, se convirtió en un tema habitual en cada rincón del país.

Con referencias que conectaron rápidamente con el público, como la mención a las Malvinas o la frase "esta locura no la traten de entender", la canción ya ocupa un lugar privilegiado dentro del repertorio futbolero argentino.

Embed - LA T Y LA M - Pa' la Selección (Video Oficial)

La danza de los mirlos - Los Mirlos

El clásico de la cumbia amazónica peruana también será parte de los festejos de la Selección argentina. Todavía resta saber si sonará la versión original o el cover realizado por Damas Gratis, la banda liderada por Pablo Lescano.

Pocas canciones resultan tan fáciles de reconocer para los argentinos. Su característica introducción la convirtió en un clásico de boliches, reuniones y previass. Ahora también acompañará los goles del combinado nacional en la edición 2026 de la Copa del Mundo.

Embed - Damas Gratis - La danza de los Mirlos - Himno nacional

La cumbia de los trapos - Yerba Brava

Es uno de los himnos más representativos del fútbol argentino. Muchos todavía recuerdan cómo el estadio Lusail quedó envuelto por esta canción luego de que Lionel Messi levantara la Copa del Mundo.

La AFA entendió que no podía faltar en esta lista. Por eso, formará parte de los temas elegidos para acompañar los goles de la Selección y alimentar el sueño de repetir las imágenes de la consagración de hace cuatro años.

Embed - “La Cumbia De Los Trapos” | Argentina vs France | 2022 FIFA World Cup Final | Lusail Stadium | Qatar

Cumbia sobre el mar - Los Palmeras

La relación de Los Palmeras con el fútbol viene de larga data. Incluso antes de su recordada actuación en la final de la Copa Sudamericana 2019 entre Colón e Independiente del Valle, sus canciones ya eran una presencia habitual en los estadios argentinos.

Infaltables en cualquier celebración popular, aportarán uno de los ritmos más bailados y coreados del país. En ese sentido, resultaba difícil imaginar un Mundial sin el sonido de los santafesinos dentro del repertorio elegido para acompañar a la Selección argentina.

Embed - Los Palmeras - Cumbia Sobre el Mar (Video Oficial)

La felicidad de Onda Sabanera al ser elegidos por la Albiceleste

El grupo de cumbia no ocultó su felicidad después de escuchar una de sus canciones en un contexto histórico: el debut de Messi en su sexta Copa del Mundo con triplete incluido y alcanzando a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia del torneo.

"Para nosotros, como Onda Sabanera, es un orgullo inmenso que nuestra música forme parte de un momento tan especial para millones de argentinos", rezó el mensaje publicado en su cuenta de Instagram. En la misma publicación también agradecieron a los jugadores, al cuerpo técnico y a la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino.

"Ver a la gente festejar y escuchar nuestra música en un Mundial es algo que jamás vamos a olvidar", concluyó el grupo en sus redes sociales. Y no es para menos: su canción ya forma parte de uno de los momentos más especiales que puede ofrecer la Copa del Mundo.