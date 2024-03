Así vivió Demichelis el nuevo título de River: saludo frío, desaforado grito de gol y una explicación ajustada

River no venían reniendo actuaciones convincentes y el técnico estaba en la mira del hincha "Millonario". Su explosión emocional tras el gol de Aliendro la explicó así: "Los goles son amores y se gritan. Yo soy hincha de River y, en una final, ¿cómo no voy a gritar un gol?. También se refirió al saludo con Enzo Pérez y dijo que no lo sorprendió.

No era una noche ni un partido más para Martín Demichelis. El entrenador estaba en la mira del hincha de River, porque su equipo no venía teniendo buen rendimiento y la final por la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata era una prueba de fuego.

Demichelis se dio vuelta y gritó desaforadamente el gol que le daba el título a su equipo. En principio se pensó que la reacción del técnico era como una revancha hacia la gente de River, pero después se supo que en ese sector donde gritó el gol estaba la parcialidad de Estudiantes.

Sorprendió como “explotó” el entrenador, pero fue entendible por toda la presión que venía sosteniendo sobre sus espaldas.

”Hagan la interpretación que quieran. Los goles son amores y se gritan. Yo soy hincha de River y, en una final, ¿cómo no voy a gritar un gol?", fue la respuesta que brindó el DT, evitando ahondar en polémicas y versiones.

Demichelis también fundamentó la emoción que mostró en el segundo gol en la charla que tuvo con los jugadores en el entretiempo: "Puedo hablar con autoridad de la derrota porque perdí las tres finales más importantes que puede jugar un jugador de fútbol: la final del Mundial, la de la Champions y la de la Copa América. En el entretiempo les dije a los chicos que las finales no vuelven, el partido estaba para jugarlo y ganarlo. Quería que entiendan que el primer tiempo no estábamos jugando bien. Se pusieron a jugarla y ahí están los frutos, por eso lo grité muchísimo. También estaba mi familia, que se comió palazos. Me pude abstraer muchísimo estos días, porque seguramente si hubiese leído a tantísimos opinólogos que, si bien está bien que así sea en nuestro país tan pasional con respecto al fútbol, hubiese tenido que cambiar el 11 inicial cada día".

En cuanto a las críticas que recibió antes y durante el partido por parte de los hinchas dijo que "La verdad que este partido me lo imaginé, lo soñé y lo venía ideando hace tiempo, pero el fútbol es impredecible. Del otro lado había un grandísimo entrenador y un grandísimo equipo. Podría haber hecho un cambio a los 15 minutos para poner un volante más. Consideré en el entretiempo que tenía que entrar Santiago Simón".

Y agregó: "El gol tempranero de ellos nos afectó mucho, nos puso impacientes. No éramos nosotros en el primero, pero hicimos un gran segundo tiempo. Fuimos evolucionando y creo que fuimos más dominantes, aunque eso no te garantiza ganar un partido".

En esa línea, continuó: "Los cambios entraron bien. Como lamentablemente en este deporte el resultado manda, hubiese estado todo mal si River no salía campeón. Se lo dedico a toda la gente, por eso lo grité muchísimo. No quería que se nos escapara".

"Entiendo que el hincha de River es exigente y lo dije hace muchísimo tiempo. La inmediatez en la vida no existe y en el fútbol tampoco. La gente llenó la cancha un miércoles a la noche con los precios, los viajes y el temporal que hubo. El que más embroncado queda cuando no ganamos un partido soy yo, pero tengo que manejar las emociones. Después de Independiente no fui a la conferencia porque ya estaba pensando en Estudiantes", prosiguió.

En ese sentido, el técnico del "Millonario" remarcó: “Josep Guardiola para mí es el mejor entrenador de Europa pero tardó siete años en ganar la Champions, pudiendo comprar a cualquier jugador. No es tan sencillo. Yo se lo dedico a la gente de River que apoya y a los que exigen bien. Ojalá que hoy todo el mundo riverplatense esté feliz de verdad".

Un frío saludo

Demichelis también habló sobre el reencuentro con el mediocampista Enzo Pérez. El morbo flotaba en el aire porque cuando el volante dejó River la relación con el DT no quedo en buenos términos.

En agosto de 2023 estalló la interna dentro de River tras el off the record en el que Demichelis compartió a algunos periodistas su opinión -con poco filtro- sobre los referentes del plantel, entre ellos Enzo Pérez.

River transitaba un complicado presente futbolístico ya que había quedado eliminado en octavos de la Libertadores ante Internacional de Brasil, además de una racha de malos resultados conseguidos fuera del Monumental que pusieron a Demichelis en el ojo de la tormenta. Esta situación no solo repercutió en la imagen que tenía el entrenador hacia afuera, cuando ya venía siendo criticado por los hinchas, sino también puertas adentro: empezó a ser visto de reojo, principalmente por los referentes.

DEMICHELIS SALUDO CON ENZO PEREZ.jpg Martín Demichelis estaba mirando hacia otro lado cuando se le acercó Enzo Pérez a saludarlo. El apretón de mano, aunque respetuoso, fue ráído y frio, tanto como quedó la relación enrre el DT de River y el ahora volante de Estudiantes de La plata.

Demichelis se volvió resistido por los futbolistas experimentados, que estaban acostumbrados a otra forma de conducción durante los ocho años ee la era Marcelo Gallardo. En ese entonces trascenbdieron unas supuestas decisiones que iba a tomar el entrenador pensando en el 2024 que involucraban a los futbolistas de mayor experiencia. Se venía un recambio generacional y Enzo Pérez terminó yendo a Estudiantes.

Por esta causa flotaba en el ambiente el morbo sobre como iba a ser el cruce entre ambos. Sin embargo, antes del comienzo el partido ante Estudiantes, Enzo Pérez se dirigió al banco de los suplentes de River y al primero que saludó fue a Demichelis, con un poco cálido apretón de manos. Lo cierto es que en la imagen parece ser que el director técnico no lo esperaba, miraba para otro lado y se vio sorprendido con su llegada.

No obstante, el técnico señaló: "El saludo no me sorprendió porque yo también lo respeté muchísimo a él. En su último partido lo puse por encima de todos para que se despidiese y la gente lo aplaudiese. Me era indiferente si hoy me saludaba o no, yo siempre analicé al jugador de fútbol, él se entrenaba fenomenal y por eso jugaba. No creo mucho en las casualidades, de hecho hoy cuando Enzo no estaba más en el campo pudimos hacer los dos goles", elogió. "Es un grandísimo jugador a quien el primer día, cuando me designaron entrenador de River, llamé y le dije que por favor siguiera porque consideraba que todavía tenía mucho para darnos, y nos dio", reconoció el entrenador.

Lo avalan los números

Lo cierto es que más allá de las críticas, las estadísticas avalan la labor de Demichelis com DT de River. Tras el final del ciclo Gallardo, Demichelis llegó a River en noviembre de 2022. El DT se consagró campeón de la Liga Profesional en julio de 2023 y celebró el Trofeo de Campeones en diciembre pasado en la final ante Rosario Central.

Además, alcanzó las 40 victorias en 67 partidos, con 15 empates y 12 derrotas, con una efectividad del 67,2 %.

Con el título conquistado anoche en el Mario Kempes, igualó la línea de Daniel Passarella y se metió en el top ten de entrenadores con más vueltas olímpicas del club.

El ranking es liderado con comodidad por Marcelo Gallardo con 14 celebraciones, seguido por Ramón Díaz (9) y José María Minella (8).

Después figuran Ángel Labruna, Emérico Hirschl y Renato Cesarini, todos con seis. Mientras Pasarella y Demichelis y Héctor Veira tienen tres conquistas.