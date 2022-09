Barracas Central le dio un golpe más al maltratado presente de Lanús

Con esta victoria el equipo del presidente de la Asociación Argentina de Futbol (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, llegó al puesto 15 con 23 puntos, mientras que el "Granate" está último solo con 11 unidades.

Desde la llegada de Frank Kudelka, Lanús sumó apenas una victoria, el 21 de agosto de local ante Arsenal por 1 a 0, y es que el experimentado entrenador no pudo revertir el mal rumbo que el equipo lleva desde la gestión de Jorge Almirón.

https://twitter.com/barracascentral/status/1568336193049460738 GANÓ BARRACAS!!!



El Guapo derrotó 2-0 a @clublanus en Olavarría y Luna y sigue sumando en la Liga Profesional



Pablo Mouche

Bruno Sepúlveda#VamosBarracas pic.twitter.com/PawrEd9oAF — Barracas Central (@barracascentral) September 9, 2022

Los primeros cinco minutos fueron a favor de Lanús que volcó su juego en el campo del local, pero Barracas peleó una pelota luego de un tiro libre para los visitantes, mal ejecutado, la pelota derivó en Mouche que tomo muy mal parada a la defensa "granate" y definió por encima de Monetti para marcar el primero.

Silvio Trucco no convalidó el gol a instancias de su juez de línea, que vio un offside inexistente, pero al recurrir al VAR constataron que el delantero ex Boca estaba habilitado y además no había falta sobre un futbolista de Lanús al inicio de la jugada.

Lanús se descontroló, fueron amonestados Monetti y Lautaro Acosta y un minuto después Sepúlveda casi logra el segundo para el local, aprovechando el desorden en el que las protestas dejaron sumido a los del sur del Gran Buenos Aires.

Barracas aprovechó que Loaiza y Belmonte perdían en el medio y que el uruguayo Luciano Boggio no se hacía del control del balón, y así Iván Tapia manejó los tiempos de juego en los primeros 20 minutos.

Luego ambos se alternaron en el control y lograron hacer trabajar a Monetti y a Cristian Arce. Esa equidad marcaba lo flojo de Lanús, que no podía volcar en el resultado las diferencias existentes a la hora de comparar la cotización de ambos planteles.

En el segundo tiempo, Lanús retomó el ataque pero De Paoli logró que sus dirigidos mantuvieran la concentración al máximo y el partido de volvió trabado y con pocas acciones. Al visitante le faltó cambio de ritmo y vértigo, en parte por sus carencias pero también por el compromiso y la solidaridad de los jugadores de Barracas.

A los 21 minutos, Mouche tomó una pelota, falló Brian Aguirre, desbordó y metió un centro bajo, Bandiera se pasó y Sepúlveda solo tuvo que empujarla al fondo de la red para extender la diferencia a dos.

Kudelka movió todo el banco, puso tres delanteros, pero la movida llegó tarde, con el marcador 2 a 0 abajo y le fue imposible modificar el desarrollo, al punto que recién en el minuto 42 Spinelli protagonizo el primer envío al arco y la pelota se fue un metro afuera.

El nerviosismo se apoderó de los futbolistas de Lanús y nuevamente Lautaro Acosta cobró protagonismo, ya que quiso ganar de “guapo” un partido que perdió en el desarrollo, invitando a pelear a medio plantel de Barracas y sacándose de encima una cámara TV de muy mala manera.