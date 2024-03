Boca: el excandidato macrista Andrés Ibarra criticó los primeros meses de la gestión Juan Román Riquelme

El ex ministro de Modernización de la Nación cuestionó el manejo de la eventual ampliación de La Bombonera, la "pobre" identidad futbolística de Boca y los problemas para ingresar al estadio a causa del sistema de filtros. "Hace poco más de dos meses que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de nuestro club. Los socios eligieron la fórmula de Juan Román Riquelme y de Jorge Amor Ameal (NdR: sacaron más del 60% de los votos). Terminadas las elecciones, dije que ´desde el lugar de hincha con pasión bostera, con nuestros valores y nuestras banderas bien arriba, seguiremos trabajando siempre para que Boca vuelva a estar en el lugar que se merece´", expresó Andrés Ibarra , en un mensaje difundido en su cuenta personal de Instagram, titulado ¿Y la solución del estadio?.

El equipo dirigido por Diego Martínez, el primer DT elegido por Juan Román Riquelme como presidente, marcha 7° en la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, con 10 puntos (2 PG, 4 PE y 1 PP). De todos modos, el dato que inquieta al hincha de Boca es que el "xeneize" solo ganó seis de los últimos 28 partidos oficiales.

Deportes - Macri (NA)_opt.jpeg Andrés Ibarra y Mauricio Macri en conferencia de prensa, durante la campaña del año pasado. El excandidato macrista no escatimó críticas a Juan Román Riquelme, desde la calidad futbolística del equipo hasta los "filtros" para ir a La Bombonera.

No obstante, Andrés Ibarra fue más categórico aún al manifestarse sobre la ampliación de La Bombonera, uno de los tópicos que más debate generó y que estuvo incluida, de diferentes formas, en todas las propuestas de campaña. "En lo que respecta a la cancha, estamos aún peor. ¿Cómo puede ser que sigamos con este lamentable sistema de filtros que impide a muchísimos socios ir a ver a Boca como se merecen? Muchos padres no pueden ir con sus hijos y muchos no pueden asistir con sus hermanos", expresó el excandidato macrista.