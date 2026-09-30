¿Cuánto gana un atleta de alto rendimiento en Argentina? Montos de becas y costos de competir

Las cifras vigentes desde septiembre de 2026 permiten ver cuánto recibe un deportista según su categoría, mientras los gastos de preparación y competencia varían según la disciplina.

Llegar a representar a la Argentina en una competencia internacional supone mucho más que horas de entrenamiento. Para los deportistas de disciplinas individuales, las becas son esenciales porque buena parte de la preparación cotidiana está acompañada por gastos de viajes, indumentaria, equipamiento, alimentación y recuperación.

El sistema nacional contempla distintas categorías de apoyo económico , con montos que cambian de acuerdo con los resultados obtenidos, la edad, la disciplina y el nivel de competencia. En septiembre de 2026, el Gobierno nacional actualizó un 8% las sumas correspondientes a las becas deportivas gestionadas dentro del esquema oficial.

El escenario del deporte argentino volvió a quedar expuesto durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Mientras los atletas consiguieron resultados internacionales, también aparecieron reclamos vinculados con el financiamiento de las carreras deportivas .

La preparación de un atleta incluye distintas etapas y tareas fuera del momento de la competencia.

Uno de los casos mencionados fue el del maratonista mendocino Ignacio Erario, quien explicó que, además de entrenar, necesita desarrollar otras actividades y buscar apoyos privados o institucionales para sostener su carrera. Según contó, sus ingresos no dependen exclusivamente de una beca estatal.

La situación tiene una particularidad: no todos los atletas enfrentan los mismos gastos. Un integrante de un seleccionado puede contar con determinados recursos de su federación, mientras que un deportista individual puede tener que resolver por su cuenta una parte importante de su preparación.

El día a día también incluye cuestiones que no siempre aparecen cuando se mira solamente el resultado de una competencia. Preparación física, alimentación, descanso, kinesiología y gimnasio forman parte de una rutina que puede extenderse durante todo el año.

Esquema de becas oficiales: cuánta plata reciben los atletas olímpicos y panamericanos

Desde septiembre de 2026 rige una actualización del esquema nacional de becas. La Resolución 139/2026 estableció un incremento del 8% para las sumas destinadas a deportistas y otros integrantes del sistema, con vigencia hasta el 31 de marzo de 2027.

En el sistema vinculado al alto rendimiento olímpico, mundial y panamericano, los montos mensuales se organizan según los antecedentes y la proyección del deportista. La categoría de Excelencia Olímpica, Paralímpica o Mundial alcanza los $1.835.460 mensuales para quienes reúnen los requisitos establecidos.

También aparecen niveles de proyección: la categoría A contempla $1.242.534, mientras que la B alcanza $1.040.094. Para el segmento Panamericano y Parapanamericano, la categoría de excelencia llega a $1.023.408, mientras que la Proyección Panamericana se ubica en $921.067 y $874.800, según el nivel correspondiente.

El entrenamiento de alto nivel requiere planificación y distintos recursos durante toda la temporada. Magnific

El esquema también contempla a deportistas jóvenes. Las categorías Joven Talento Olímpico y Joven Talento Panamericano tienen asignaciones mensuales de $436.839 y $367.092, respectivamente.

A esto se suma otro sistema de becas administrado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que contempla categorías vinculadas con los Juegos Suramericanos y Parasuramericanos. En este caso, la escala de septiembre parte de $233.280 para determinados deportistas juveniles de conjunto y llega hasta $864.000 para la categoría de excelencia suramericana.

En los deportes individuales, las categorías suramericanas van desde $524.880 hasta $699.840, mientras que en los deportes de conjunto los montos oscilan entre $559.872 y $676.512. Para atletas de 16 a 21 años que integran la proyección suramericana juvenil, las sumas son de $326.592 para disciplinas individuales y $233.280 para deportes de conjunto.

¿Cuánto cuesta ser atleta de élite en Argentina? Viajes, equipamiento y viáticos

La cifra cambia radicalmente según la disciplina, el calendario competitivo, la necesidad de viajar y el equipamiento requerido. Entre los principales gastos aparecen pasajes y alojamiento, especialmente cuando las competencias se desarrollan fuera del país. A eso se agregan traslados internos, alimentación durante los viajes y eventuales gastos de inscripción.

El equipamiento también puede representar un desembolso significativo. Un ciclista necesita una bicicleta acorde al nivel competitivo y sus componentes; un atleta puede requerir zapatillas específicas y material de entrenamiento; en hockey, por ejemplo, el palo y los botines forman parte de los gastos señalados por deportistas y especialistas.

La preparación tampoco termina cuando se apaga el cronómetro. Kinesiólogos, gimnasios, preparación física y recuperación pueden convertirse en costos mensuales, especialmente para quienes necesitan sostener una rutina profesional durante todo el año. En algunos casos, parte del equipamiento o de los servicios llega mediante sponsors, clubes, federaciones o apoyos municipales y provinciales.