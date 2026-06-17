Reestructuración en Boca: Edinson Cavani acordó su salida anticipada del club

El delantero uruguayo acordó su salida anticipada del club, pese a que tenía vínculo hasta diciembre de 2026. La decisión se da en medio de una renovación del plantel y tras un semestre marcado por lesiones.

El ciclo de Edinson Cavani en Boca llegó a su fin. El delantero uruguayo acordó la rescisión anticipada de su contrato , que tenía vigencia hasta diciembre de 2026, y dejará el club luego de tres años en los que no logró conquistar títulos.

La salida se produce en medio de la reestructuración del plantel que encarará el nuevo cuerpo técnico. El atacante de 39 años no formaba parte de la planificación para el segundo semestre, luego de una etapa atravesada por problemas físicos y una prolongada falta de continuidad.

Cavani había llegado a Boca a mediados de 2023 como uno de los refuerzos más importantes de los últimos años. Su presentación generó una enorme expectativa en la Bombonera por su trayectoria internacional, con pasos por clubes como Palermo, Napoli, Paris Saint-Germain, Manchester United y Valencia.

El final del vínculo se aceleró después de varios meses complicados para el delantero. Durante 2026, Cavani apenas pudo disputar un puñado de minutos y no logró entrenarse con normalidad por distintas molestias físicas.

En los últimos días, el atacante se sometió a un nuevo tratamiento en la zona lumbar con la intención de dejar atrás los dolores y encarar una recuperación que le demandaría, como mínimo, un mes y medio. Su expectativa era volver a competir, pero el escenario deportivo cambió y derivó en el acuerdo para interrumpir el contrato antes de tiempo.

La salida también le permite a Boca liberar un cupo de extranjero, un punto importante para el armado del plantel de cara al segundo tramo del año. El uruguayo, por su parte, no tiene previsto retirarse del fútbol profesional y evaluará alternativas para continuar su carrera.

Los números de Cavani en Boca

En total, Cavani disputó 81 partidos oficiales con la camiseta de Boca, convirtió 28 goles y dio asistencias. Pese a algunos momentos destacados, su paso por el club quedó marcado por la falta de títulos y por las lesiones que condicionaron su rendimiento en la parte final de su etapa.

Su mejor versión se vio durante 2024, cuando recuperó protagonismo y se convirtió en una de las principales cartas ofensivas del equipo. Antes, había formado parte del plantel que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023, aunque Boca cayó ante Fluminense y no pudo coronar aquella campaña.

Con el correr de los meses, el delantero fue perdiendo terreno. En 2025 bajó su producción goleadora y en 2026 prácticamente no tuvo participación. Su despedida se da, además, en un contexto de cambios profundos dentro del plantel.

Boca avanza con una renovación del plantel

La salida de Cavani no es un caso aislado dentro del mercado de Boca. El club comenzó una depuración del plantel con varias bajas y posibles partidas, en paralelo al inicio de una nueva etapa deportiva.

Nicolás Orsini ya rescindió su contrato, Ander Herrera también dejó la institución y otros futbolistas podrían seguir el mismo camino. Al mismo tiempo, juveniles como Camilo Rey Domenech, Leonel Flores y Dylan Gorosito serán parte de la pretemporada con el plantel profesional.