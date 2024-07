Enfrentó a Maradona, entrenó a tres jugadores de la actual Selección y ahora dirige en El Salvador

En 2014 tuvo su primera experiencia como entrenador de primera división. Fue en El Salvador, al frente de Aguila, club en el que había jugado en su época de futbolista. Dejó su cargo en pandemia y volvió ahora.

Actualmente Messina conduce una academia que forma futbolistas. De la Escuela de Fútbol Daniel Messina, en el Complejo Área Chica de Martínez, salieron varios futbolistas que actualmente se destacan en el torneo argentino como es el caso de Federico Girotti.

Aquel Superclásico ante Maradona

"Haber jugado con Diego y en contra de Diego es para los futbolistas de mi camada lo mejor que nos pudo haber pasado. Fue algo inolvidable aquel Superclásico en el que hizo dos goles nada más ni nada menos que a un fuera de serie como (Ubaldo) el "Pato" Fillol", declaró Messina en el programa de radio Traigan La Redonda, de radio asamblea.

Pero aquel partido no fue su único contacto con Maradona. Messina entrenaba con la Selección también y ahí, por supuesto, estaba Diego, que era dos años mayor que él. "Estaba en todos los entrenamientos, no se perdía ni uno. La capacidad que tenía para jugar con los cordones desatados era inigualable. No se los pisaba, increíble", siguió.

"Era completísimo, extraordinario. Soy un agradecido a la vida que me dio esa posibilidad", finalizó.

"Sus chicos" en la Selección

Habiendo dirigido a Montiel es inevitable preguntarle por ese penal que tuvo en sus pies y le dio a la Selección argentina el tercer campeonato mundial. "Siempre se supo que Montiel llegaría a profesional por su comportamiento y tenacidad. De chico ya se quedaba viendo todas las divisiones para acompañar a los distintos equipos. Son chicos que se esforzaron muchísimo y el destino y la vida los puso en ese lugar, que les va a hacer bien en su carrera".

Palacios tuvo una temporada descomunal en Bayer Leverkusen, equipo que fue sensación en Europa y perdió tan solo un partido en toda la temporada. "Es muy lindo verlos en ese lugar. Uno siente satisfacción porque en algún momento corrigió aspectos, marcó caminos en cuanto a la disciplina, el respeto y todo lo que te da River como institución".

El caso de Enzo Fernández fue distinto. En sus primeros años no parecía tener tanto despliegue como ahora y eso Messina lo remarcó. "La evolución de Enzo Fernández fue increíble en lo físico y en el biotipo", declaró para luego hablar un poco de su juego: "Es muy vivo, juega bien para adelante y para los costados. Enzo me gusta más como un volante mixto donde se desarrolló siempre", concluyó.