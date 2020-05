Coronavirus: plantel de Emelec dio ocho positivos

El organismo gubernamental decidió "suspender la autorización a las actividades de entrenamientos del deporte profesional, en virtud de la arbitrariedades y desacato a las normas establecidas por el COE Nacional", según consignó el periódico ecuatoriano Expreso.

También el ente estatal confirmó que "se mantiene la autorización para entrenamiento de deportistas de alto rendimiento".

El club de Guayaquil había sido el primero en el país en retomar los trabajos el pasado jueves 28 de mayo, junto al actual campeón, Delfín de Manta, y al día siguiente se dieron a conocer en primer instancia cinco casos positivos de la Covid-19.

Luego se confirmó que en total los afectados fueron 8 integrantes de la institución, sin que trascendieran si son jugadores, miembros del cuerpo técnico o empleados del club.

El equipo tenía previsto continuar con las prácticas mañana, pero por la determinación de las autoridades gubernativas, quedarán suspendidas hasta nuevo aviso.

Club Sport Emelec on Twitter Boletín sobre el inicio de la fase 0 del protocolo “Vuelta al entrenamiento”.



Link para visualizarlo o descargarlo de nuestra web ➡️ https://t.co/P31m33M9HB — Club Sport Emelec (@CSEmelec) May 30, 2020

Tampoco se sabe si la decisión consensuada entre el COE Nacional, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Liga Profesional (Liga PRO), de "volver a los entrenamientos en forma oficial" el lunes 8 de junio, se podrá cumplir.

Integran el plantel de Emelec, los defensores argentinos Aníbal Leguizamón (ex Arsenal de Sarandí) y Leandro Vega (ex River Plate, Newell's Old Boys de Rosario y San Martín de San Juan).

Ecuador es el quinto país del continente americano (después de Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile), con mayor cantidad de contagiados por la Covid-19, registra hasta el momento más de 38.000 casos y contabiliza 3.334 muertes por la pandemia.