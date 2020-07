Burgos no cree conveniente empezar su carrera en River

"Creo que los primeros pasos tienen que ser en España porque tengo un crédito para trabajar acá y sin ninguna duda River de Argentina saldrá naturalmente. Ahora tiene un gran entrenador como Marcelo Gallardo que lo está haciendo muy bien, pero no tengo ninguna prisa de ir", señaló.

Burgos, quien se desempeñó como ayudante de campo de Diego Simeone durante al menos nueve años indicó luego: "No ha habido desgaste entre el ´Cholo´ y yo, para nada. Los amigos se miran y ya saben, no hace falta ni hablar. Podría haberme quedado a dormir, pero no tengo miedo y sé que lo vamos a hacer bien. Confío mucho en mí y en mi equipo".

En diálogo con El Larguero de Cadena Ser de España dijo además manifestó acerca de su trabajo junto a Simeone: "No sé quién tiene más hambre. Nos retroalimentamos. Es algo que tenemos de similar, ese ansia de ganar".

Burgos comentó luego: "El Atlético de Madrid despide a sus ídolos y no todo el mundo lo hace. Mirá que por el Real Madrid pasaron jugadores, entre ellos Iker Casillas, y yo creo que no se le despidió como se lo merecía. Retirarte por la puerta grande es lo mejor que te puede pasar".

Al ser consultado acerca de sus cuatro referentes como entrenadores a lo largo de su carrera expresó: "Carlos Griguol, Marcelo Bielsa, Luis Aragonés y el Tolo (Rubén Américo) Gallego, ayudante de (Daniel) Passarella".

"Aragonés seguramente sea la figura más importante. Lo que ha dado es imborrable e inició la andadura de las victorias de España entre los mejores del mundo. Tengo muchas anécdotas e iba de frente al jugador. Nosotros lo hacemos desde el primer día, decimos que los jugadores ponen el coche y nosotros la ruta", aseveró.