Lionel Messi confesó cuál es su bebida favorita y el secreto para servirla: "Con el calor pasa mejor"









En una reciente entrevista, la "Pulga" reveló cual es su trago preferido. Además, brindó detalles de su personalidad en su intimidad.

¿Cuál es la bebida alcohólica favorita de Lionel Messi?

Lionel Messi brindó una entrevista para Luzu TV recientemente, donde el capitán de la Selección Argentina se sometió a una serie de preguntas sin filtros y reveló parte de su intimidad, la relación con Antonela Roccuzzo y la convivencia con Mateo, Thiago y Ciro, sus tres hijos.

En partes, dio detalles de su personalidad, en donde se definió ser "más raro que la mierda". Además, reveló cual es su bebida alcohólica o trago favorito.

“Me gusta el vino, tomo así vino... si no es la misma de siempre: vino y Sprite para que pegue rápido y pasa bien", reveló Messi por primera vez sobre el tema. Además, comentó: “Aparte es lindo, con el calor pasa mejor”.

El otro lado de Lionel Messi, según sus palabras “Tengo mi parte de que soy más raro que la mierda. Me gusta mucho estar solo. Por ahí el quilombo de la casa con los tres chicos corriendo para todos lados me termina saturando y me gustan mis momentos de soledad”.

“Soy una persona rara por mi estado de animo. Me enojo por pequeñas boludes o cuando me cambian lo que tengo que hacer en el día. Soy muy estructurado. Si tengo el día organizado y pasa algo que lo cambia no me gusta”.

“No comunico lo que siento, lo asimilo para adentro. No hago terapia. En Barcelona hice y después no hice más, soy muy de comerme las cosas, de guardarme para adentro los problemas. A pesar de que cambié mucho aún soy así”.