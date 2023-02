Fabio Fognini, un "tano" bien albiceleste y dueño de un curioso récord en el Argentina Open

El nacido en San Remo el 24 de mayo de 1987 compitió en el legendario torneo porteño por primera vez en 2006. Ese debut fue con caída ante el exnúmero 1 español Carlos Moya, campeón de esa edición (ganó tres veces en La Catedral). Con el tiempo acumuló mejores resultados y llegó a la final en 2014. El “Tano”, como se lo referencia constantemente, habla, hace ademanes y le pone impronta argenta a todo.

“Sí, creo que este es el país más italiano de todos. Muchos argentinos tienen pasaporte italiano, nombre italiano, se llevan bien, la cultura es un poco igual. Somos bastante parecidos”, se identifica Fognini en diálogo con Ámbito en el centenario club de Palermo.

Un punto que también lo acerca a estas tierras es su pasión por el fútbol. Fanático del Inter, cada vez que vuelve a su país intenta ir al Giuseppe Meazza. Allí festeja los goles de Lautaro Martínez, inmortalizado el 18 de diciembre de 2022 en el Lusail Stadium de Qatar.

“¿Si estoy atento al Inter mientras juego? No, cuando juego no puedo. Me hubiese gustado estar en Portugal para verlo contra el Porto por la Champions”, aclara, y lanza una frase inesperada, casi una confesión de su presente, a punto de cumplir 36 años: “Esta es una gira muy larga. Estoy con mucha ilusión de jugar bien al tenis, algo que me hace falta en los últimos años”.

Fognini no tiene filtros. No tiene problemas en asumir su felicidad, su enojo (algunos arrebatos de ira son bien recordados), su desilusión o su desgano. En palabras de Franco Davin, su entrenador entre 2016 y 2019, “Fabio, antes que nada, es una gran persona. Lo disfruté mucho porque armamos muy buen equipo. Él es una persona que tiene sensibilidad, que necesita eso”, rememoró el coach frente a este medio.

El exentrenador de Juan Martín Del Potro, Guillermo Coria y Gastón Gaudio reveló también que el italiano “empezaba mal los partidos. Lo noté al verlo en nuestra plataforma. Era algo psicológico, y yo le decía que no era jugar bien o mal, sino que salía así del vestuario”. “Él es muy abierto, muy honesto, muy parecido a Gastón en ese sentido. Y hoy, la honestidad tanto del entrenador como del jugador hace que se mejore muy rápido”, apuntaba Davin.

Sin mencionar el autor de estas frases, el ahora número 66 del mundo reconoció de inmediato de quién se trataba. “Conseguimos la mejor época de mi carrera, porque aposté por un cambio, por cosas nuevas para dar ese pequeño pasito que con Franco lo conseguimos”, evoca, siempre agradecido al exjugador oriundo de Pehuajó.

Durante ese período, en julio de 2019, Fognini llegó al puesto N°9, su mejor ranking ATP. Semanas antes había conquistado el trofeo del M1000 de Montecarlo con triunfos sobre Rafael Nadal y Alexander Zverev. Sus reminiscencias son imborrables.

“Fue una época muy linda, con lindos recuerdos, toqué el ápice de mi carrera. Entablamos una relación muy buena. Como dije siempre, más allá de ser un gran entrenador, porque con todos los que estuvo logró muy buenos resultados, como persona es un 11, siempre bien dispuesto”, señala el veterano de las mil batallas.

La experiencia le da a Fognini un enfoque diferente. Asegura que “ayuda por otro tipo de cosas” al enfrentarse a jugadores que tienen 15 años menos que él. “Ganar es muy importante y más con los tenistas de hoy. Se emparejó todo. Está bueno por partida doble, porque veo que puedo competir pero a la vez veo cuántas cosas hice en estos años”, revela con una sonrisa.

En su última visita, para la edición 2022 del Argentina Open, Fognini fue protagonista de una divertida conferencia de prensa en la que habló sobre Juan Martín Del Potro, eludió dar su preferencia sobre Boca o River y en la que disparó: “Cuando me retire, no voy a ver tenis, no me gusta cómo se juega ahora”.

¿Por qué a uno de los jugadores más talentosos de los últimos años no le agrada el tenis moderno, cargado de explosividad, velocidad y recursos físicos? “Soy de otra época, entonces veo las cosas de manera diferente a estos chicos, que llegan, piensan y juegan de otra manera”, asevera el campeón de nueve títulos ATP en singles y que se despidió del Argentina Open 2023 tras caer en dos sets ante el serbio Laslo Djere en el debut, partido en el que sufrió una caída y posterior lesión en el tobillo izquierdo.

“En la vida y en el deporte hay cambios y hay que aceptarlos y adaptarse a nuevos retos. Después de la pandemia me operé los tobillos y para mí fue una nueva carrera, a nivel físico y también de jugar con estos rivales, que tienen otra mentalidad y otro estilo de juego”, detalla. Por eso, se despide con una promesa: “Yo mismo noto que me está costando, tengo que ser sincero. Pero sigo en la búsqueda”. El tano más argentino se va antes de perder el transporte.