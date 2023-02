La esperanza de Davin: "A Del Potro todavía no lo tengo retirado en mi cabeza"

“A Juan todavía no lo tengo retirado en mi cabeza”, lanza, inesperado, Davin en una extensa y exclusiva charla con Ámbito desde Miami. Hace pocos días, coach y pupilo volvieron a verse. “Lo noto como que no se resigna a colgar la raqueta, si bien cada vez es más difícil. Si me dicen mañana que está entrenando, no me sorprendería”, contrapone el de Pehuajó, formado en el mismo Independiente de Tandil que años después vio crecer al hijo pródigo de la ciudad.

Davin comenzó a trabajar con Del Potro en febrero de 2008. Desde el inicio el entrenador observó que debía cambiar detalles técnicos de su derecha. Pocos meses después llegaron los títulos: los primeros cuatro fueron en semanas consecutivas. En total, juntos ganaron 18 trofeos, el US Open 2009 en la cumbre, hasta que se desligaron profesionalmente a mediados de 2015, tras un período de oscuridad en la carrera de “Delpo” que incluyó cuatro cirugías en sus muñecas.

Ambos forjaron un vínculo que se erigió en el hito de la carrera del otro y que trascendió las canchas de tenis. Por eso el entrenador se transformó en un pilar emocional para la “Torre”, a quien compara con Lionel Messi en la búsqueda del equilibrio entre el éxito y la cruenta voracidad de las críticas.

“Me da un poco de bronca lo que le costó convencer a los argentinos de lo que era y qué pudo haber pasado si no ganaba el Mundial”, sentencia con cierto enojo ante los ataques al rosarino. Esa situación la conoció de primera mano: “Con Juan lo viví mucho porque la gente te pide constantemente. Yo le decía: ‘Siendo el N°1 del mundo, siempre te van a pedir más, no se frena’”.

“Yo luché mucho con él por eso, porque le preguntaba quién le molestaba que opine, qué le hacía mal, porque no lo conocía al que opinaba”, manifiesta el hoy entrenador de la rusa Veronika Kudermetova.

La temporada 2022 no sólo dejó en el tintero el último partido de Del Potro. En septiembre el mundo del tenis se conmocionó por el retiro de Roger Federer, la leyenda suiza que siempre se mostró cercano al tandilense.

“Es increíble no verlo más. El típico pensamiento era ‘es de locos lo que está haciendo, este tipo es impresionante’”, comenta con cierta nostalgia sobre uno de los más grande jugadores de la historia y de quien recuerda “lo que hacía en momentos difíciles”. “Lo que hoy ponen en un video como highlights, él lo hacía en un momento de presión. Es una lástima no verlo más”, se lamenta.

Por supuesto que el circuito sigue a pesar de las bajas y Davin destaca la capacidad física de las nuevas figuras: “Hoy son bestias”. “Hace un tiempo, el que estaba bien físicamente sacaba diferencias, pero ahora están todos increíbles”, analiza.

Según su visión, “el físico ayudó mucho, porque al llegar mejor parado, los jugadores traen de cualquier lado cualquier pelota y te ponen en defensa cuando estabas atacando”. Sin embargo, no se refiere únicamente a los jóvenes o a los que hacen de la potencia un arma de guerra. Existen excepciones, y una está por delante de todas: Novak Djokovic, reciente campeón del Abierto de Australia.

“Sorprende verlo poniéndolo en dificultad a Stefanos Tsitsipas con 11 años más. Muchas veces pasa que uno juega un tiro rápido y la pelota va a venir más veloz y vos no estás preparado”, reflexiona en un claro ejemplo de que actualmente la experiencia puede ser un buen recurso ante tenistas que asombran por la prepotencia de sus golpes.

Davin también pone el foco en otro aspecto del número 1 del mundo: la fortaleza mental. “Es muy difícil para el deportista de elite ser feliz. Lo que viene haciendo Djokovic después de todo lo que pasó, es muy difícil, son muchos días de presión”, aduce.

Pocos conocen la realidad de los circuitos de tenis como el excapitán de Fed Cup y Copa Davis. Hacedor de campeones, su experiencia como entrenador se nutrió durante más de dos décadas tanto de juveniles como de profesionales. El próximo desafío está por venir y puede significar el título más importante de su carrera.