Falleció Just Fontaine, el hombre récord de goles en un Mundial

image.png

Con sus 13 goles, fue el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo, hasta que Gerd Muller lo superó en 1974 con 14. Luego, Ronaldo en el 2006, con 15, y finalmente Klose en 2014, con 16.

Paradójicamente, Sucia 1958 fue el único Mundial que jugó (a sus 24 años), ya que en 1962 sufrió una doble fractura y tuvo que retirarse. Es más, su participación en dicha Copa fue de casualidad: entró a último momento por la lesión de un compañero.

En Suecia, Fontaine mejoró el récord que estaba entonces en vigor, el del atacante húngaro Sandor Kocsis (11 tantos en el Mundial 1954). Seis décadas y dieciséis Mundiales después, nadie pudo alcanzar el récord de goles del delantero francés.

Mirá los 13 goles de Fontaine:

los 13 goles de fontaine en Mundial 1958.mp4

El goleador aseguró que hubiera cambiado ese récord por poder jugar más tiempo, ya que el fútbol era su pasión, pero tras su segunda fractura "podríamos decir que era casi un discapacitado".

Y, sobre su capacidad goleadora, describió así su juego: "Era rápido pero no era el más rápido. Era bueno con la cabeza pero no era el mejor. Tenía buen golpeo con ambos pies, pero no era el mejor. Era la mezcla de cualidades".

image.png

Con la muerte de Fontaine, solo quedan vivos tres jugadores franceses de aquella epopeya de 1958 (Dominique Colonna, Robert Mouynet y Bernard Chiarelli).

"La desaparición de Just Fontaine me entristece, como entristecerá forzosamente a todas las personas que aman el fútbol y a nuestra selección nacional. 'Justo' es y seguirá siendo una leyenda del equipo de Francia", dijo el actual seleccionador de Francia, Didier Deschamps, en la página web de su Federación nacional.

Además del récord de los 13 goles y aquella histórica semifinal mundialista para Francia, Just Fontaine consiguió un gran palmarés en el fútbol de clubes con cuatro títulos de campeón de Francia (uno con el Niza, tres con el Reims), dos Copas de Francia (Niza en 1954 y Reims en 1958) y una final de la Copa de Europa -la actual Liga de Campeones), perdida en 1959 por 2-0 contra el gran Real Madrid de Di Stéfano, Puskas y Kopa.

La trayectoria como jugador de Fontaine se vio cortada brutalmente a finales de 1962 con apenas 28 años después de una doble fractura en una pierna.

Retirado de los terrenos de juego, Just Fontaine pasó a ser entrenador, pero su carrera en los banquillos fue mucho más discreta.

Con la selección de Francia tuvo como entrenador una labor mucho menos gloriosa que como jugador: solo resistió dos partidos al frente del equipo nacional en 1967, antes de ser despedido después de dos derrotas en partidos amistosos.

Su experiencia como entrenador del París Saint-Germain (1973-1976) fue más exitoso, con un ascenso a Primera División en 1974.

"Un recuerdo a Just Fontaine. Nos ha dejado un monumento del fútbol francés y un es día triste para los enamorados del París Saint-Germain, un club al que llevó a la primera división hace cincuenta años", afirmó el PSG en un comunicado.

Cerró su carrera como técnico en su tierra natal, en Marruecos, dando a la selección de ese país el tercer puesto en la Copa de África de 1980.