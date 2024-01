Ferrari anunció su ingreso al mundo de la Vela

Mercedes y Red Bull colaboran con proyectos de la Copa América. Mercedes lo hace con Ineos, que es patrocinador del equipo y además su propietario es asimismo copropietario del equipo de Fórmula Uno. En el caso de Red Bull se alió con Alinghi, el proyecto que defenderá su Copa América este año en Barcelona.

Elkann no informó en qué tipo de competición de vela se alineará Ferrari. Sin embargo, el hecho de que haya elegido a Giovanni Soldini para liderar el proyecto hace pensar en las regatas transoceánicas. Soldini es considerado como uno de los grandes competidores, tanto en solitario como en regatas por parejas. Se dio a conocer al mundo cuando en la Regata de la "Around Alone" de 1998-99 salvó a la regatista francesa Isabelle Autissier, que había naufragado en el Pacífico, lo que no le impidió ganar la regata, empleando 116 días, 14 menos que su inmediato rival.

"Estoy entusiasmado con poder iniciar esta nueva aventura con Ferrari. Estamos trabajando en un proyecto importante e innovador, con un potencial de altísimo nivel. Participar en la búsqueda y desarrollo de estas soluciones innovadoras y respetuosas con el planeta y hacerlo que un equipo de este calibre es una experiencia única", expresó Soldini.

La empresa de Maranello participará directamente en un proyecto único, caracterizado por tecnologías de vanguardia, en todo su ciclo de concepción, ingeniería y pruebas.

La búsqueda de las máximas prestaciones en el mar y de soluciones concretas para la sostenibilidad dará lugar a innovaciones que, siguiendo la tradición de Ferrari, serán un importante estímulo para la evolución de sus coches deportivos.

Aunque Ferrari fue históricamente sinónimo de velocidad en tierra, su conexión anterior con el mundo náutico se remonta a la lancha de récords Ferrari Arno XI de 1952.

Creada por Cantieri Timossi para Achille Castoldi, la Ferrari Arno XI de 1952 compartía el mismo motor que el Ferrari de Fórmula Uno de aquel entonces, un V12 de 4.5 litros y 360 caballos de potencia. Equipado con dos turbos, el motor de la lancha casi duplicaba su potencia, alcanzando los 600 caballos.