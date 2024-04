Fórmula 1: el pase de un ingeniero de Red Bull a Mercedes siembra dudas por el futuro de Max Verstappen

Mercedes está intentando contar con los servicios de Waché, que ocupa el puesto de ingeniero jefe de Red Bull, cuyos conocimientos han resultado en una confianza ciega de Verstappen hacia él.

Lo cierto es que pese a que Verstappen ha desmentido en alguna ocasión su salida del equipo austriaco, la inestabilidad dentro de Red Bull ha acrecentado las posibilidades de que el piloto holandés pueda abandonar su actual escudería. Mercedes se quiere aprovechar de esto y de conseguir que Pierre Waché se una a su equipo podría ser determinante.

El futuro de Verstappen hasta el momento continuará en Red Bull. Si el conflicto dentro del equipo sigue manteniendose activo, quién sabe si el neerlandés continuará o si por el contrario pondrá rumbo a Mercedes.

Sin lugar a dudas esta situación puso en alerta a los restantes equipos de la máxima categoría del automovilismo deportivo.

Todos alertas

Aston Martin también parece estar pendiente del triple campeón del mundo y, según la edición italiana de Motorsport.com, una oferta al diseñador estrella de Red Bull, Adrian Newey, combinada con motores oficiales de Honda para 2026 podría verse como un intento de recrear el entorno adecuado para atraerlo.

Desde el anuncio de la marcha de Hamilton, numerosos pilotos y sus managers han lanzado sus candidaturas y se han puesto en contacto con Wolff para hablar de su asiento vacante, pero hasta que Verstappen confirme permanece en Red Bull o anuncie su salida anticipada, Mercedes no tendrá apuro por decidir.

Pilotos de la jerarquía de Fernando Alonso, Carlos Sainz, Esteban Ocon y Alex Albon sonaron como posibles sustitutos de Hamilton.

El caso de Sainz es el más acuciante, ya que, a diferencia de sus compañeros antes mencionados, no tiene la opción de quedarse donde está. Sainz fue un daño colateral en la audaz decisión de Ferrari de ir por Hamilton y ahora está buscando una butaca.

Verstappen parece ser el juez sobre qué asiento puntero queda libre para Sainz. Si Verstappen se queda donde está y Mercedes opta por una opción diferente, Sainz se encontrará en una posición complicada. El interés de Sauber, que se convertirá en Audi en dos años, sería entonces su mejor opción, aunque inevitablemente supondría un riesgo a corto plazo. Pero ahora Sainz también aparece como una opción para el segundo asiento en Red Bull que posee Sergio Pérez, ya que el jefe del equipo, Christian Horner mencionó su nombre en Melbourne.

Alonso también parece afectado por el destino de Verstappen, con opciones que van desde quedarse con Aston Martin, apuntar a Mercedes o Red Bull, o retirarse de la Fórmula 1. Pero no es así como lo ve el piloto de 42 años, ya que no dejará que otros dicten mi destino.

"Siempre he sido así. A veces me ayudó, a veces me perjudicó ser el dueño de mi destino. Elegí cuándo irme de un equipo, cuándo unirme a un equipo, elegí cuándo dejar la Fórmula 1 y elegí cuándo volver. Y ahora elegiré lo que haré el año que viene. No seguiré lo que otros hagan y dicten mi destino. Lo haré por mí mismo. Para bien o para mal, así soy yo", sentenció Alonso.

Las fichas de Verstappen, Sainz y Alonso son solo las primeras de una larga lista, ya que detrás de ellos otros pilotos y equipos están meditando sus próximos pasos, desde veteranos como Vañtteri Bottas al dúo de Alpine Esteban Ocon y Pierre Gasly y promesas como Liam Lawson y Oliver Bearman.