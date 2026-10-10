Fórmula 1: Franco Colapinto largará 15° en el GP de Singapur en una clasificación complicada

El argentino tuvo problemas con el Alpine, rozó el muro y quedó eliminado en la Q2. Una sanción a George Russell le permitirá avanzar un puesto en la grilla para la carrera del domingo, que comenzará a las 9 de la mañana.

Franco Colapinto largará 15° en el Gran Premio de Singapur tras una clasificación complicada en la que quedó eliminado en la Q2 , tuvo problemas con el rendimiento de su Alpine y rozó el muro cuando intentaba mejorar su tiempo. Una sanción a George Russell le permitirá avanzar un puesto en la grilla para la carrera del domingo, que comenzará a las 9 de la mañana, hora argentina.

Max Verstappen (Red Bull) se quedó con la pole position tras marcar una vuelta de 1:31.373. Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari) y Andrea Kimi Antonelli (Mercedes Benz) completaron los primeros cuatro puestos de la clasificación.

Colapinto había registrado un tiempo de 1:33.261 en la Q1, con una marca similar a la de su compañero de equipo, Pierre Gasly . Sin embargo, tuvo problemas en sus dos intentos de la Q2 y quedó eliminado con un registro de 1:33.787, a 1.185 segundos del francés, que avanzó a la tanda decisiva y terminó octavo.

Gasly largará séptimo debido a la sanción que recibió Russell, quien había terminado sexto en la Q3 y deberá comenzar la carrera desde el fondo de la grilla. En esa misma zona también estará Isack Hadjar, cuyo Red Bull sufrió una falla mecánica al comienzo de la clasificación y no pudo registrar un tiempo.

Para Colapinto, el resultado prolonga un fin de semana complicado en el circuito callejero de Singapur. El sábado ya había abandonado la carrera Sprint por una falla eléctrica en su Alpine, vinculada al sistema de almacenamiento de energía.

La carrera principal, prevista a 62 vueltas, se disputará este domingo 11 de octubre desde las 9 de la mañana, en horario argentino.

Franco Colapinto rozó el muro y no pudo cerrar una mejor clasificación

La clasificación también tuvo un momento de tensión para el bonaerense, que perdió el control de su Alpine y tocó el muro mientras intentaba mejorar su registro. “Lo perdí completamente”, reconoció por radio durante una tanda en la que no consiguió encontrar el rendimiento esperado del monoplaza.

El momento en que Colapinto tocó el muro en su última vuelta rápida de la Q2.

El argentino tuvo dificultades con el balance del auto y el paso por las curvas del circuito callejero. El subviraje y la falta de potencia condicionaron sus intentos, mientras que desde el equipo también le transmitieron que el coche estaba funcionando muy mal.

Un fin de semana complejo para Franco Colapinto

Los inconvenientes habían comenzado durante la Sprint del sábado. Colapinto debió abandonar en la cuarta vuelta, cuando el Safety Car todavía estaba en pista, debido a un problema eléctrico que dejó fuera de funcionamiento distintos sistemas del monoplaza. Verstappen se quedó con la victoria en una carrera marcada por la pista mojada y múltiples abandonos.

Tras la competencia, el argentino explicó que el retiro respondió a una falla ajena a su desempeño. En un primer momento, el equipo perdió los datos del auto y la comunicación con el monoplaza, por lo que debió recuperar esa información para determinar el origen del problema.

Alpine detectó una falla en el sistema de almacenamiento de energía y decidió reemplazar el componente por otro que ya había sido utilizado durante la clasificación. El cambio no implicará una penalización para Colapinto, aunque la escudería continuará investigando qué provocó el inconveniente.

“Había una oportunidad. Una lástima obviamente... Un problema del auto ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es. Ahora intentaremos arreglarlo y volver en la qualy, sin las vueltas de la Sprint Race. Pero, bueno, ojalá podamos hacer un par de cambios buenos y estar bien para la qualy”, había señalado el piloto argentino en la rueda de prensa posterior a la Sprint.

En declaraciones a F1TV, también describió cómo se produjo la falla: “No lo sabemos. Creo que simplemente algo se rompió, está claro. No sé qué fue. Todo se apagó. La pantalla simplemente murió. Todo murió. El motor, las marchas, la pantalla... todo. Así que no sé. Habrá que ver qué pasó”.

Colapinto había llegado a la Sprint después de una clasificación ajustada el viernes, en la que quedó fuera de la pelea por la pole position por apenas 0,094 segundos. Pese a la lluvia, tuvo una buena largada, aunque perdió dos posiciones antes de abandonar.