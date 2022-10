Fabián Doman, tras su triunfo en Independiente: "Ganamos porque representamos el cambio"

El periodista, que se impuso de manera contundente con el 72 por ciento de los votos, recordó en diálogo con Pablo Rossi en Esta Mañana (Radio Rivadavia): "Cumplí un año de candidato la semana pasada, en el que me pasó de todo: me proscribieron, me prohibieron, hasta fui maltratado y hablaron mal de mí. Lo más importante de ayer, lo que hay que resaltar, es que fue una elección récord".