La Copa Argentina confirmó el cronograma de cinco cruces de 16avos en medio del Mundial + Agregar ámbito en









Boca tendrá el debut oficial de Arruabarrena en la cancha de Newell´s y River se presentará en el estadio Padre Martearena. Ambos encuentros corresponden a los 16avos de final de la competencia.

La Copa Argentina confirmó el cronograma de cinco cruces de 16avos en medio del Mundial.

En pleno Mundial, la organización de la Copa Argentina confirmó sedes y horarios para los cinco encuentros que restan de los 16avos de final, con Boca Juniors, River Plate, Racing Club, San Lorenzo e Independiente Rivadavia como protagonistas. La competencia retomará el 12 de julio y se extenderá hasta el 17 del mismo mes.

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El cronograma de 16avos de Copa Argentina El jueves 16 de julio tendrá dos partidos. A las 18.45, Racing enfrentará a Defensa y Justicia en sede aún por confirmar, con Belgrano a la espera del ganador en la siguiente ronda.

Tres horas más tarde, Boca Juniors chocará con Sarmiento de Junín en el Coloso Marcelo Bielsa, estadio de Newell’s Old Boys en Rosario. Ese partido será el debut oficial de Rodolfo Arruabarrena en su segundo ciclo como entrenador del Xeneize, con Vélez Sarsfield aguardando al vencedor en los octavos de final.

El viernes 17 de julio, antes del partido de River frente Aldosivi, San Lorenzo se medirá con Deportivo Riestra a las 18.45 en sede todavía sin determinar. El ganador de ese cruce tendrá enfrente a Gimnasia y Esgrima La Plata en los octavos.

Boca River Zeballos Rodrigo Valle/Getty Images Boca tendrá el debut oficial de Arruabarrena en la cancha de Newell´s y River se presentará en el estadio Padre Martearena. Ambos encuentros corresponden a los 16avos de final de la competencia. Rodrigo Valle/Getty Images

Tanto Boca como River llegan a esta instancia tras superar la primera ronda de la competencia. El equipo dirigido entonces por Úbeda venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy, mientras que el conjunto que encabezaba Marcelo Gallardo se impuso 1-0 ante Ciudad de Bolívar. Entre los equipos que ya aguardan en octavos de final figuran Independiente, Atlético Tucumán, Platense, Vélez, Gimnasia LP, Midland, Banfield, Belgrano, Instituto, Estudiantes LP y Barracas Central.

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