Lionel Messi eligió a Tomás Aranda entre las diez mayores promesas del fútbol mundial.

La elección forma parte de “Messi +10, temporada 3”, una campaña publicitaria de Adidas. En el anuncio, el capitán argentino participa de manera protagónica y deja por escrito los nombres de los futbolistas que considera parte del futuro del deporte, en una iniciativa que también incluye al fútbol femenino.

El recambio generacional del fútbol ya está en marcha y Lionel Messi eligió a los diez jóvenes talentos que, a su criterio, tienen mayor proyección. Entre las promesas seleccionadas hay un argentino: Tomás Aranda , el enganche de Boca Juniors de 19 años que llamó la atención por su habilidad y personalidad desde sus primeras apariciones en Primera División.

La elección forma parte de “Messi +10, temporada 3” , una campaña publicitaria de Adidas. En el anuncio, el capitán argentino participa de manera protagónica y deja por escrito los nombres de los futbolistas que considera parte del futuro del deporte, en una iniciativa que también incluye al fútbol femenino.

El lanzamiento llegó días después de la emotiva despedida de Messi de la Selección argentina en el estadio Monumental, durante un amistoso ante Benín. Con la mirada puesta en el legado que dejará su generación, el mensaje que acompaña al spot resume el espíritu de la campaña: “ Un legado sobre el que construir. El próximo capítulo comienza aquí ”.

La inclusión de Aranda tiene un antecedente reciente: el juvenil de Boca fue convocado por Lionel Scaloni para la gira de amistosos previa al Mundial 2026 , en la que compartió entrenamientos con Messi y el resto del plantel argentino. Además, debutó con la camiseta albiceleste en el encuentro ante Honduras.

Nacido en Ciudadela, el enganche lleva 32 partidos con la camiseta del Xeneize y se ganó la atención por su talento para jugar e iniciativa para pedir la pelota. Durante su paso por la Selección también recibió un apodo particular: "Chicle", por su costumbre de masticar goma durante los partidos.

“Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron que entró a la cancha masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije: ‘Sacate el chicle’. Se entrena comiendo chicle. Está tranquilo, se siente tan bien... Es un chico que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo”, expresó Scaloni después de aquel encuentro.

Nacido en Ciudadela, Aranda es enganche y lleva 32 partidos con la camiseta de Boca Juniors. Se ganó la atención por su talento para jugar e iniciativa para pedir la pelota.

Ahora fue Messi quien le dio un respaldo público. En la campaña, el capitán argentino escribió “Proyecto de crack” junto al nombre del juvenil. Sin embargo, Aranda atraviesa una pausa obligada por una fractura en el peroné de la pierna derecha, que lo mantiene alejado de las canchas.

Quiénes son los otros jóvenes talentos elegidos por Messi

La lista reúne futbolistas de distintas nacionalidades, edades y posiciones. Entre los hombres aparecen Can Uzun, mediocampista turco de 20 años del Eintracht Frankfurt de Alemania; Max Dowman, extremo inglés de 16 años que juega en el Arsenal; y Jesús Rodríguez Caraballo, extremo español de 20 años que milita en el Como de Italia.

También fueron seleccionados Kees Smit, mediocampista neerlandés de 20 años del AZ Alkmaar; Zavier Gozo, extremo estadounidense de 19 años del Crystal Palace; y Gilberto Mora, mediocampista mexicano de 17 años que juega en Tijuana y ya cuenta con experiencia mundialista.

La campaña también destaca a tres jóvenes futbolistas. Chloe Sarwie, defensora inglesa de 17 años que integra el equipo femenino del Chelsea y las categorías juveniles de Inglaterra, forma parte del listado junto a Giovanna Waksman, brasileña de 17 años que juega en el Lyon de Francia y tiene experiencia en mundiales juveniles.

La selección femenina se completa con Lotta Wrede, delantera alemana de 18 años del Hamburgo. “Diez capítulos que reescriben el futuro del juego. Esta es una historia que apenas comienza”, sostiene el narrador del anuncio difundido en redes sociales. Con esta iniciativa, Messi se proyecta como una figura de referencia para la próxima generación, en una campaña que vincula su legado deportivo con los talentos que podrían marcar el futuro del fútbol.