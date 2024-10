Lionel Messi quiere hacer historia con Inter Miami; qué necesita para clasificar al Mundial de Clubes 2025

messi suarez festejo inter miami.jpg Lionel Messi y Luis Suárez, dupla letal en la delantera de Inter Miami. @InterMiamiCF

Un empate lo dejaría a solo dos puntos del campeonato. Además, busca romper el récord de puntos en una temporada regular de la MLS, actualmente en 73, y el Supporters' Shield es un título oficial que también les garantizaría participación en la Copa de Campeones de la Concacaf 2025 y potencialmente un lugar en el próximo Mundial de Clubes.

El partido será televisado por el servicio de streaming Apple TV+ desde las 20:45 de nuestro país, como todos los partidos del certamen de Estados Unidos.

La bronca de Gerardo Martino por el empate ante Charlotte

Después de la igualdad ante Charlotte FC, Gerardo Martino, entrenador de Inter Miami, declaró que "es una pena no haber podido aprovechar el empate de Columbus pero no tenemos reproches de que el equipo se haya tirado atrás o no haya tenido situaciones".

"Nos convirtieron en el segundo tiempo y teníamos que hacer dos goles pero creo que la búsqueda fue buena, no desesperada (...) Lo intentamos de diversas maneras pero no lo conseguimos", expuso el exseleccionador argentino.