El tierno saludo de Leo Messi: "El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió"

"Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió", describió el 10 de la Selección Argentina en su cuenta de Instagram. El mensaje estuvo acompañado por una foto con toda su familia a quienes también les dedicó unas palabras: "Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí".