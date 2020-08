Los Leones se quedaron sin DT tras el despido de Orozco

View this post on Instagram

GERMÁN OROZCO DEJÓ DE SER EL ENTRENADOR DE LOS LEONES. El Consejo Directivo de la Confederación Argentina de Hockey resolvió la desvinculación de Germán Orozco, entrenador de #LosLeones, considerando agotado su ciclo. Bajo la conducción técnica de Orozco, el seleccionado argentino participó de la FIH Hockey Pro League y consiguió la clasificación olímpica tras la conquista de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. En el marco de la pandemia por Covid-19 y con una actividad atípica para los seleccionados, el Consejo Directivo se encuentra desarrollando los análisis y gestiones tendientes a designar su reemplazante de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.