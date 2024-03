Marcelo Bielsa dio la lista de Uruguay sin sus goleadores históricos

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Uruguay/status/1769827848418705414&partner=&hide_thread=false



Los elegidos de Marcelo Bielsa para la Fecha FIFA de marzo.



Tanto Luis Suárez como Edinson Cavani, históricos goleadores charrúas, no aparecieron en la nómina de Uruguay. Si bien el ex Barcelona no para de hacer goles en Inter Miami y el ex PSG se destapó en Boca, Marcelo Bielsa no los tuvo en consideración para esta gira por España y por Francia.