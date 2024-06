Marcos Rojo rompió el silencio en Boca tras la charla con Juan Román Riquelme

marcos rojo expulsado.jpg Marcos Rojo expulsado en Boca

"Reconocí mi error con mis compañeros, ya pedí disculpas porque sé que fue una gran equivocación. Salir expulsado a los 36 minutos complicó todo para el equipo. Asumo toda la responsabilidad por la derrota y quise hablar para aclarar las cosas. Siempre he sido impulsivo en mi juego, pero nunca con mala intención", reveló.

Y añadió: "Jamás buscaría dañar a un jugador deliberadamente. Hay muchas opiniones, especialmente antes de los partidos importantes, pero sigo adelante con determinación".

"No soy un mala leche. Jamás jugué para lastimar a nadie. Es un ataque, sin ponerme en víctima. El fútbol argentino es duro", cerró.

Su relación con Diego Martínez y Riquelme

Por otra parte, Rojo también destacó la buena relación que mantiene con el presidente Riquelme y el entrenador Diego Martínez. Aseguró sentirse muy cómodo y respaldado por el directivo, con quien tiene frecuentes charlas sobre fútbol y familia.

Respecto al técnico, destacó su esfuerzo y profesionalismo, afirmando que el equipo está en un proceso de conocerse mejor y superar los desafíos juntos.

La banca de Rojo a Benedetto

Rojo abordó la situación de su compañero Darío Benedetto, quien ha enfrentado dificultades recientes y la reprimenda del DT por indisciplina. El defensor expresó su apoyo incondicional a Benedetto, resaltando su profesionalismo y actitud positiva.

"Tengo una gran relación con Darío. Siempre lo apoyaré y ayudaré para que pueda dar lo mejor de sí. Ha manejado muy bien su situación y nunca ha causado problemas en el vestuario. Estoy convencido de que volverá a brillar", concluyó.

Rojo aseguró que lo llamó Messi para ir a Inter Miami

"En enero me llamó Leo (Messi), me ofreció la oportunidad de unirme al Inter. ¡Imaginen lo que eso significa para cualquier futbolista! Aunque la oferta era tentadora, no estaba convencido de irme. Hablé con Román y le dije que si me necesitaba, estaba 100% comprometido con Boca", relató el ex defensor de Estudiantes.

A pesar del ofrecimiento, Rojo decidió seguir en el "Xeneize", motivado por una conversación sincera con el presidente del club, Juan Román Riquelme, asegurando que aún tiene mucho que ofrecer al equipo.

"Me queda este año y el próximo, y mi objetivo es mejorar y volver a mi mejor nivel. Defender la camiseta de Boca y jugar en La Bombonera es un privilegio que espero disfrutar nuevamente con buenos resultados", comentó Rojo en declaraciones a radio La Red.