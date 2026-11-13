Argentina recupera una histórica competencia del automovilismo mundial: cuándo será su regreso

Después de varios años de ausencia, el país volverá a recibir una de las categorías más convocantes del deporte motor. El anuncio contempla una instancia preparatoria y un ambicioso objetivo para los próximos años.

La Argentina vuelve a tener el Campeonato Mundial de Rally (WRC)

El automovilismo argentino se prepara para recuperar uno de los acontecimientos deportivos más importantes de su historia. Después de varios años fuera del calendario internacional, el país volverá a ser escenario de una competencia que durante décadas reunió a los mejores pilotos del mundo y convocó a multitudes .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El anuncio fue realizado por el Gobierno de Córdoba y autoridades del Automóvil Club Argentino (ACA) , que confirmaron el inicio de un proceso para concretar el regreso del Campeonato Mundial de Rally (WRC) , una categoría que mantiene un vínculo histórico con Argentina.

El plan establece dos etapas. La primera se desarrollará en marzo de 2027 , cuando Córdoba reciba una competencia del Campeonato Sudamericano de Rally FIA CODASUR. Este evento funcionará como una prueba organizativa para evaluar distintos aspectos necesarios para volver a integrar el calendario mundial.

La segunda instancia está prevista para 2028, año señalado para el regreso del Rally de Argentina como fecha regular del WRC . De esta manera, el país buscará recuperar una competencia que se disputó por última vez en territorio nacional en 2019.

La actividad programada para el próximo año tendrá una importancia fundamental. No se tratará solamente de una carrera regional, sino de una oportunidad para demostrar que la organización argentina puede cumplir con los requisitos establecidos por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) .

El anuncio fue realizado por el Gobierno de Córdoba y autoridades del Automóvil Club Argentino (ACA), que confirmaron el inicio de un proceso para concretar el regreso del Campeonato Mundial de Rally (WRC), una categoría que mantiene un vínculo histórico con Argentina.

Entre los aspectos que serán evaluados aparecen las condiciones de seguridad, la infraestructura, los procedimientos técnicos y deportivos, y la capacidad operativa necesaria para desarrollar una prueba de alcance mundial.

El presidente del ACA, César Carman, expresó su satisfacción por el anuncio y destacó la importancia de recuperar una competencia que forma parte de la identidad del automovilismo nacional.

"Nos llena de orgullo y emoción que el WRC regrese a la Argentina, en cuyas pistas se escribieron algunas de las páginas más gloriosas del automovilismo mundial", manifestó.

Además, el dirigente destacó el trabajo conjunto de las instituciones involucradas y aseguró que el objetivo es volver a posicionar al país dentro del calendario internacional.

Desde el ACA remarcaron que la iniciativa también representa una oportunidad para mostrar la capacidad organizativa del automovilismo argentino y la pasión de los aficionados, dos características que distinguieron históricamente al Rally de Argentina.

Una competencia que hizo historia y convocó a multitudes

La relación entre Argentina y el Campeonato Mundial de Rally comenzó en 1980, cuando el país recibió por primera vez una fecha de la categoría.

Desde entonces, el territorio nacional fue escenario de 39 ediciones, con recorridos que atravesaron diferentes provincias y dejaron momentos inolvidables para los seguidores del deporte motor.

Las primeras dos competencias se desarrollaron en Tucumán, en 1980 y 1981, mientras que en 1983 la prueba se trasladó a San Carlos de Bariloche, en Río Negro.

Aquella edición patagónica quedó marcada por una actuación extraordinaria del sueco Stig Blomqvist, protagonista de uno de los tramos más veloces de la historia de la competencia.

A partir de 1984, Córdoba se consolidó como la sede tradicional del Rally de Argentina, con una única excepción en 1992, cuando el recorrido volvió a incluir caminos de Tucumán y Catamarca.

Con el paso de los años, las sierras cordobesas se transformaron en un escenario emblemático para el automovilismo internacional.

Los caminos de montaña, los cambios de superficie y la presencia masiva de espectadores convirtieron a la fecha argentina en una de las más reconocidas del calendario.

En algunas ediciones, la convocatoria llegó a aproximarse al millón de espectadores, una cifra que refleja la dimensión deportiva y popular que alcanzó la competencia. La historia también quedó marcada por actuaciones de grandes figuras del automovilismo.

Desde el ACA remarcaron que la iniciativa también representa una oportunidad para mostrar la capacidad organizativa del automovilismo argentino y la pasión de los aficionados, dos características que distinguieron históricamente al Rally de Argentina.

En 1980, Carlos Alberto Reutemann consiguió un lugar en el podio durante la primera edición mundialista, mientras todavía competía en la Fórmula 1.

Ocho años después, Jorge Recalde alcanzó una victoria histórica y se convirtió en el único piloto argentino y sudamericano en ganar una fecha del Campeonato Mundial de Rally. La competencia también dejó episodios memorables protagonizados por figuras internacionales.

En 1998, Colin McRae realizó una reparación improvisada con piedras para continuar en carrera y terminar imponiéndose. En 2004, Carlos Sainz consiguió en Córdoba la última victoria de su trayectoria mundialista.

Otra definición recordada fue la de Thierry Neuville en 2017, cuando se quedó con el triunfo por apenas siete décimas de segundo.

Estos antecedentes explican el valor simbólico que representa el regreso del campeonato para los aficionados argentinos.

Pero también muestran la importancia de recuperar un evento capaz de atraer visitantes, movilizar actividades turísticas y generar proyección internacional para la provincia anfitriona.

La realización de una fecha mundialista implica una estructura organizativa que involucra alojamiento, transporte, servicios, logística y recursos técnicos.

Por ese motivo, el proyecto también aparece como una oportunidad para fortalecer la actividad económica vinculada con los grandes acontecimientos deportivos.

El desafío inmediato será superar satisfactoriamente la competencia preparatoria de marzo de 2027 y avanzar con las exigencias necesarias para concretar el retorno al calendario.

Argentina busca recuperar así una de las competencias que marcaron su historia deportiva, con Córdoba nuevamente como protagonista y con la expectativa de volver a recibir a los principales exponentes del rally mundial en 2028.