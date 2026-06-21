Mundial 2026: todos los parches que tiene Lionel Messi en su camiseta de Argentina

Cada una de las distinciones explican la trayectoria del astro en la Copa del Mundo y su impacto en la competencia.

Messi y una distinción única que solo él puede lucir en la Copa del Mundo.

Para Lionel Andrés Messi, hacer historia cada vez que juega un partido se convirtió en algo habitual. Sin embargo, a sus 38 años y en la primera jornada del Mundial 2026 , sigue generando asombro. El astro anotó los tres goles de Argentina en el debut ante Argelia y consiguió varias marcas personales .

El capitán quedó a un gol de superar a Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo y llegó a su partido 200 con la Albiceleste.

Sin embargo, ese no fue el detalle más llamativo de la tarde en Kansas City. La camiseta que utilizó la Pulga tuvo un peso único en su carrera porque incluyó varias distinciones especiales que la FIFA decidió implementar de manera oficial.

Messi consiguió quedar, otra vez, en las páginas doradas de la Copa del Mundo durante el primer partido del combinado nacional en la competencia.

A la altura de su leyenda, la camiseta que vistió en la cancha incluyó varios detalles especiales que repasan sus grandes logros a lo largo de todas sus participaciones en el torneo.

En total, se añadieron cinco parches y cada uno tiene un significado que explica la gran relación de la Pulga con el Mundial. Esta competencia histórica lo tendrá siempre como uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos, desde su primera aparición hasta la cita actual.

Campeón del Mundo vigente

No hay mucho que explicar en este punto. Este parche dorado, ubicado entre el escudo y el logo de la marca, certifica que la Selección argentina es dueña de la corona actual gracias al título obtenido en Qatar 2022.

Mundial 2026 en dorado

Se trata de otro parche muy exclusivo que solamente podrán ostentar la Albiceleste, Uruguay, Brasil, Alemania, España e Inglaterra. Este sello señala que, al menos una vez, dicha nación obtuvo la Copa del Mundo.

Messi Cuenta de X: @Argentina La Pulga tuvo un gran debut con Argentina en el Mundial 2026. Cuenta de X: @Argentina

United for Peace

Esta insignia la llevan todos los seleccionados en sus uniformes oficiales. Es el lema elegido por la FIFA para la competencia y en español significa “Unidos por la paz”.

Legacy

Este solamente lo podrán utilizar los jugadores que disputaron cinco ediciones de la Copa del Mundo. En esta entrega del certamen, solo Messi, Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer y Yuto Nagatomo pueden llevar esta distinción.

Fernando Muslera, de Uruguay, también fue parte de esa misma cantidad de torneos, pero no sumó minutos en algunos de ellos y por eso la FIFA no se lo otorgó pese al reclamo de la federación charrúa. Lo mismo sucede con Guillermo Ochoa, quien fue convocado a 5 mundiales, pero solo estuvo en cancha en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Balón de Oro

Este es el otro parche que Lionel Messi y pocas excepciones, como Kylian Mbappé, pueden lucir en sus camisetas. El diseño rinde honor a quienes fueron elegidos como el mejor jugador del torneo, en algún momento de las anteriores ediciones de la competencia.

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Los distintos parches del plantel de la Selección argentina

Las distinciones en la indumentaria no serán exclusivas de Lionel Messi en la Selección argentina. Juan Musso, Gerónimo Rulli, Valentín Barco, Marcos Senesi, Facundo Medina, José Manuel López, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, Nicolás González y Giovani Lo Celso tienen un distintivo que señala que juegan la competencia por primera vez.

Eso sí, esta insignia solo se validará por completo en caso de sumar minutos sobre el terreno de juego. Si no ingresan, deberán portarla de todas formas en la indumentaria hasta que se produzca su debut oficial.

Por otro lado, Dibu Martínez mostrará en su buzo un parche poco común que solo él, Manuel Neuer y Thibaut Courtois pueden presumir. Se trata del "Golden Glove", un reconocimiento para quienes ganaron el "Guante de Oro" al mejor arquero de una Copa del Mundo.