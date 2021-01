Piatti denunció que los echaron de San Lorenzo y ventiló la interna del vestuario

El cordobés entendió que el caso de los paraguayos en San Lorenzo "viene mal manejado desde arriba" porque Tinelli, máxima autoridad del club, fue concesivo por demás, lo que generó malestar en el plantel.

"Marcelo le permitió todas esas cosas: kinesiólogo (personal) dentro del club, chofer... No sé por qué tantos privilegios para ellos. Si vos le das la llave del club a dos jugadores, creo que no va y pasa lo que pasó. Hicieron echar a dos o tres técnicos", denunció en el programa F90 de ESPN.

Piatti regresó al club a principios de 2020 "justo cuando pasó el problema con los hermanos en el partido con Talleres", en el ciclo técnico de Diego Monarriz. Esa noche en Córdoba, durante el entretiempo, el entrenador reemplazó a Óscar y Ángel se negó a jugar el segundo tiempo en señal de protesta.

"Cuando volví al club, el grupo ya estaba medio desgastado, todo el equipo por un lado y ellos por el otro. Al principio no entendía bien por qué. Un equipo que pretende ganar cosas no puede estar así", razonó.

El delantero recordó que el grupo "trató de integrarlos de todas maneras, pero por un motivo o por el otro no lo hicieron".

"En toda mi carrera, nunca me pasó que un jugador quiebre a un compañero en un táctico", agregó en relación a los sucedido en septiembre del año pasado cuando Ángel Romero fracturó al defensor Andrés Herrera por una dura entrada en una práctica en la Ciudad Deportiva.

Piatti, de 35 años, contó que por aquel episodio lo llamó al propio Tinelli: "Le dije: 'mirá Marcelo, acá pasa algo grave, tendrías que venir a poner la cara'. Y el me dijo: '¿te parece Nacho? Le van a pedir disculpas, son cosas que pasan en un entrenamiento'".

Después de ese día, Soso mantuvo al paraguayo separado del plantel durante una semana hasta que lo reintegró. "Mariano se manejó bien con el grupo, quizás le hayan bajado línea para que volviera a incluirlo", especuló.

La lesión de Herrera generó una charla grupal, en la que Piatti tomó la palabra y les dijo a los Romero: "Si no cambian, alguien se va a ir a las manos con ustedes y no los vamos a poder frenar".

"Entonces cambiaron un poco -admitió- pero hasta el domingo cuando pasó lo de Banfield". Es que los Romero, después de la goleada sufrida en el estadio Florencio Sola (1-4), discutieron con el arquero Fernando Monetti y el defensor Federico Gattoni y se volvieron de la cancha separados del grupo, de manera particular.

Piatti aclaró luego que los integrantes de la Secretaría Técnica, Leandro Romagnoli, Alberto Acosta y Hugo Tocalli, "no se metieron mucho" para resolver el conflicto grupal con los paraguayos.

También recordó que "el mejor partido de la era Soso (terminó con su renuncia el lunes) fue contra Aldosivi en Mar del Plata (4-1), sin los gemelos, que estaban afectados al seleccionado de Paraguay.

Por último, el ex Chacarita Juniors e Independiente denunció que lo "echaron" de San Lorenzo, presuntamente por su enfrentamiento con los polémicos hermanos.

"Durante los seis años que estuve en la MLS me vieron a buscar, llegué al club con la idea de terminar mi carrera, tenía contrato hasta junio de 2022 y el 20 de diciembre lo llamaron a mi representante diciendo que no me iba a poder pagar. El 23 recibí el telegrama", comentó.

"Tinelli no me llamó para echarme, ni para arreglar ni para nada. Quizás se enojó conmigo el día que fuimos a concentrar sin la ropa del club -en reclamo por la falta de pago- pero nunca me lo dijo. Me sacaron por la puerta de atrás", cuestionó.