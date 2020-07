Racing le puso precio a Centurión, ya habló con Boca y ahora escuchará a San Lorenzo y Vélez

"La única oferta formal por Centurión es de Vélez. Nosotros queremos 5.000.000 de dólares por la totalidad del pase, pero si nos propusieran un porcentaje lo evaluaríamos. Por lo pronto mañana me reuniré con ellos y también con Tinelli", le anunció el titular racinguista.

"Mañana (jueves) me junto con Tinelli, porque quedamos en hablar, y también con la gente de Vélez. La idea es tener definiciones para el fin de semana. Respecto de Boca, (Diego) Milito ya habló con Riquelme", disparó Blanco.

Y siguiendo en ese tren de revelaciones el presidente del club de Avellaneda "blanqueó" que el "jugador de Boca que interesa a Racing es Leonardo Jara. Nosotros no tenemos apuro, porque si no se hace por ahora, Centurión se tendrá que reintegrar a Racing. Pero la idea de máxima es solucionarlo este mes, lo que sería grandioso".

"Es que hoy la mejor solución para Centurión es irse a otro club, sean Boca, San Lorenzo o Vélez, que son los que están en condiciones de comprar una parte de su pase, aunque también podría haber algo de Europa. Por eso debemos esperar y no apurarnos", remarcó Blanco en diálogo con radio Rivadavia, que puso blanco sobre negro respecto de que no lo quiere a "Ricky" de vuelta en el club que preside.

"Además, todavía no sabemos cuándo volverá el fútbol. Y si no están dadas las condiciones para todos, no están dadas para nadie. Y en cuanto a lo que dije respecto de que los clubes que participamos de la Copa Libertadores podamos regresar a los entrenamientos un par de semanas antes que el resto, creo que unos días para los que tenemos competencia internacional no modifica demasiado las cosas", concluyó.