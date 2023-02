Sebastián Gutiérrez, el entrenador que transformó a Sebastián Báez y vive el tenis con otra mirada

Gutiérrez, entonces parte del Departamento de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis y una pieza esencial del equipo de Copa Davis, ambos liderados bajo la figura de Daniel Orsanic, comenzó a entrenar al diamante en bruto que ya mostraba su brillo en 2015 y el primer torneo juntos fue un G3 en Salvador de Bahía, Brasil. Un triunfo ante el local Felipe Meligeni, el N°1 del torneo, los convenció que había mucho para recorrer.

“Era agrandado, con cadenas, revoleaba la raqueta, pero lo hacía de banana para esconderse, porque no era así”, recuerda hoy Gutiérrez en diálogo con Ámbito en el BALTC mientras de fondo suenan aplausos de decenas de personas que claman por la lluvia que luego aparecerá para interrumpir el Argentina Open.

El hoy coach, formado en las canchas del club Arquitectura de Agronomía, tuvo un leve paso por los circuitos juveniles y de futures y luego se dedicó de lleno a entrenar.

Tras los primeros y obvios cruces por la gaseosa, el helado y algún que otro gusto poco frecuente en el mundo profesional, los resultados evidenciaron que ese era el camino a seguir y que la sociedad funcionaría. “El plus lo sacamos por una conexión personal. Nosotros nos hemos tenido que agarrar de un montón de cosas para que Seba pueda estar a un nivel tan alto”, cuenta en relación a la confianza y el vínculo.

Báez fue N°1 del mundo en juniors en 2018, fue finalista de Grand Slams en menores y obtuvo una medalla olímpica de la juventud en Buenos Aires. Su gran explosión sucedió en 2021, cuando ganó seis Challengers y disputó las semis del ATP NextGen Finals. Hasta entonces, todo lo había conseguido sin apoyo dirigencial ni invitaciones a los torneos.

En 2022 irrumpió definitivamente en el circuito ATP: ganó el torneo de Estoril y llegó a la final en Santiago de Chile y Bastad. El cambio fue absoluto. “Él tuvo un ranking que lo obligó a jugar torneos muy grandes, no podía escaparse de los Masters 1000 porque entraba directo, pero él estaba empezando y los puntos lo sacaba en otros lados. Jugó mucho, terminó un poco cansado el año”, apunta Gutiérrez.

“Para mí es todo, no podría estar acá sin él. A veces no quiero que haya otra persona al lado que él”, decía Báez en 2021 tras ganar el Challenger de Buenos Aires. Un concepto que se puede extrapolar a la concepción de Gutiérrez: “Si vos hablás de un deportista, para mí, hablás de la persona, por sobre el deportista. Es fundamental”.

Periodista: Después del título en Córdoba, Báez lo primero que hizo fue expresar su cariño hacia vos. ¿Es tu mayor triunfo?

Sebastián Gutiérrez: Siempre nos aferramos a esa confianza que tenemos entre nosotros. Veníamos de tantos meses en los que costaba sonreír después de un partido, me pareció genial que él pueda pararse y dar cariño. En definitiva, cuando uno da también recibe. En ese caso, lo tuvo conmigo y me puso muy contento.

P: ¿Qué valor le das al vínculo?

SG: Nosotros convivimos más tiempo afuera de la cancha que adentro, entonces si no nos llevamos bien o si tenemos valores diferentes, se me hace inllevable. Yo no estoy en el tenis a cualquier costo. Estoy de una manera, de vivir, de compartir, de respetarnos. Es mucho más importante eso que el tenis, que lo terminás aprendiendo. Las creencias que uno tiene sobre uno mismo, que a veces no son las mejores, de la única manera que podés romper es con contención y la confianza con quien está con vos.

P: ¿Cómo es ese afuera de la cancha? ¿Hay mucho tenis o comparten otras cosas?

SG: Jugamos a la Play, escucha música, y ahora podemos tener habitaciones separadas para tener nuestros momentos. Antes no podíamos, íbamos todos juntos. Hay de todo, pero por sobre todas las cosas hay bastante choque, porque él es un chico de 22 años. No todo es sí en su cabeza, entonces hay que convencerlo de que puede. Eso es lo difícil de entrenar a un jugador que todavía su personalidad no está formada. Él está en ese proceso en el que le piden una foto y después pierde tres partidos y se pregunta qué pasó. Ese es el desafío, que su autoestima suba, que no pierda la humildad.

Gutiérrez se reconoce como un entrenador que le apunta “mucho a la persona, me divierte mucho lo táctico y sé que lo técnico es el vehículo para que lo táctico se lleve adelante. A mí me divierte todo”. No encuentra un referente en términos futbolísticos, pero sí acepta que busca “información” en otros nombres del mundo del tenis.

“Aprendí mucho de otros entrenadores, intento buscar información. Mariano Hood fue un gran consultor mío, como lo fue Orsanic. Siempre busqué información en los aspectos que necesitaba, con la tranquilidad de la última decisión la tengo yo”, se describe.

En ese contexto, durante el Córdoba Open y el Argentina Open, Gutiérrez y Báez adosaron una fuente de consulta: Javier Frana. El extenista, por el momento, no es miembro estable del grupo que también compone Martiniano Orazi, preparador físico. El objetivo fue encontrar alternativas para el presente del actual número 36 del ranking, que entre finales de 2022 y principios de 2023 acumuló 16 derrotas en 17 partidos.

“A mí me gustan las variantes, que el jugador que tengo entienda el juego, que pueda tirar un slice, que entienda de táctica, estrategia, dónde devolver, para dónde jugar”, argumenta.

P: ¿Qué significado le das a la presencia de Orsanic cada vez que juega Báez?

SG: Yo con mi gente soy leal, y tenemos un núcleo de gente que es importante desde lo afectivo. El papá de Daniel fue como un papá para mí. Daniel cuando puede está, y siempre ha tratado de apoyar. A mí me da alegría, como me la da que vengan otros amigos que incluso lo han tenido a Seba viviendo con ellos en la pandemia. Eso es una energía que son diferenciales y que no creo que todos la tengan.

P: ¿Cómo se trabaja mentalmente a un joven para que entienda que las rachas son sólo rachas?

SG: El desafío es que él entienda que no es que no vale porque pierde un partido, y eso es un trabajo. Muchas veces un deportista siente que no vale porque perdió un partido. Es acompañarlo, bancar los malos momentos. Pasamos el 31 de diciembre con él y Martiniano en la India. Fue durísimo, porque encima Seba llegó entrenado muy bien pero enfermo. Lo acompañamos, estuvimos con él, buscamos convencerlo, me enojé con él, porque se ponía en un lugar de tirarse para abajo. Es muy desgastante, más que nada para los que tenemos familia, viajamos por el mundo. Es hermoso el laburo que tenemos, pero a veces es una lucha constante.

P: Es un enojo que busca levantar

SG: Claro, es un enojo para intentar un cambio en el otro, que salga del lugar en el que se pone. En definitiva, es estar ahí, lo mejor posible, porque muchas veces estás mal, no querés entrenar, te alimentás mal, dormís mal. Uno de los valores de Báez es que se sigue rompiendo el alma gane o pierda. Pero el plus lo da cuando se siente bien con él mismo. Como cualquier persona.

Precisamente su mejora en la confianza es lo que, a criterio de Gutiérrez, lo llevó a ganar su segundo título ATP (obtuvo Estoril en 2022). “Se dio en Córdoba, que ganó un par de partidos y estaba mejor, pero acá se dio que perdió con Dusan Lajovic jugando bien, con temas a mejorar, pero con un gran nivel de tenis. Entonces se empieza a sentir mejor, que en definitiva es lo que uno quiere, porque uno lo quiere y quiere que esté bien”.

Sólido, físicamente dotado, preparado para errar menos que la media. Una evaluación general que hace Gutiérrez de su pupilo, quien con su llegada al circuito mayor “se apuraba a tirar porque hay menos espacios”. “Tiene que sostener su juego y continuar con su aprendizaje”, evalúa.

Su llegada a la Copa Davis fue en 2021, con un récord 1-3 en singles. Gutiérrez, hombre clave del equipo que alcanzó la gloria en 2016 en Zagreb, recuerda con entusiasmo y alegría aquellos días de noches heroicas. “La Copa me dio un grupo de gente a la que sé que puedo consultar. Y también me dio algo que ojalá se vuelva a repetir, pero por ahora se vivió una sola vez. Me sentí siempre muy afortunado de estar ahí, que Daniel y Mariano Hood confiaran en mí como confiaron”, expresa con una sonrisa de quien sabe que fue parte de un momento histórico.

Esas horas de equipo nacional forjaron un vínculo especial entre el coach, el pupilo y el súper atleta: Juan Martín Del Potro, quien hoy mantiene una muy buena relación con Báez y es “un consultor” para el tenista de 22 años, especialmente durante la serie ante República Checa que marcó el debut del tenista de San Martín.

El tenis parece haber entrado en una nueva fase de evolución en la que la potencia prima por sobre cualquier cosa. “Está todo muy rápido, con jugadores muy fuertes, pero los mejores no erran”, asegura Gutiérrez. El circuito avanza y también obliga a mejorar los golpes, el físico y la mentalidad. En ese camino, sacrificado y exigente, transitan los Sebastianes.